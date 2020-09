Après plusieurs jours de balbutiements autour de son avenir, l'international argentin a enfin communiqué. Ce dernier a annoncé qu'il honorait son contrat au Barça.

Le dénouement tant attendu est enfin arrivé. Après avoir annoncé via un burofax son désir de quitter le FC Barcelone libre de tout contrat, le capitaine du Barça s'est livré à un véritable bras de fer avec sa direction. Dos au mur, les hautes sphères catalanes se sont évertuées à s'accrocher à la clause libératoire du joueur estimée à 700 millions d'euros.

C'est d'ailleurs cette fameuse clause qui a provoqué les multiples divergences d'opinions entre Jorge Messi père et agent de l'international argentin et Josep Maria Bartomeu président des Blaugranas. En parallèle, la Liga a également défendu le FC Barcelone dans ce dossier en exigeant que Lionel Messi paye la clause libératoire s'il souhaitait vraiment s'envoler vers d'autres cieux.

Lionel Messi met fin au suspense sur son avenir

Ce vendredi, les avocats du principal protagoniste ont répondu aux attaques de l'instance espagnole par un communiqué précisant bien que les 700 millions d'euros réclamés par le club catalan n'existaient pas. Le clan Messi maintenait donc la pression sur le FC Barcelone même si plusieurs médias argentins révélaient que Lionel Messi avait décidé d'honorer sa dernière année de contrat en Catalogne. Muré dans le silence depuis l'annonce de ses velléités de départ, le capitaine du Barça a enfin donné sa version des faits et annoncé qu'il va bien rester.

«Maintenant je vais continuer au club parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700 millions, que c'est impossible, et puis il y avait un autre moyen, c'était de partir en justice. Je n'irai jamais en procès contre le Barça car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée ici. C'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici», a expliqué la Pulga dans un entretien accord à Goal.com. «Je vais rester au Barça. (...) Je vais faire de mon mieux. Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n’aime pas perdre. Je veux toujours ce qu'il y a de meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi. (...) Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Il y a un nouvel entraîneur et un nouveau projet. C’est bien, mais il faut voir comment l’équipe réagit et si oui ou non ça va nous offrir plus de qualités. Ce que je peux dire, c’est que je reste et que je vais donner le meilleur de moi-même», conclu le joueur qui met fin à son propre feuilleton.

