Les Forces démocratiques du Sénégal demandent au gouvernement d’écouter la souffrance du monde rural et des travailleurs. Pour cause, l’‘’échec anticipable de la campagne arachidière 2019-2020’’, résultat de plusieurs facteurs. Tout d’abord, le prix du kilogramme fixé à 210 F CFA se trouve être en deçà des prix du marché local de consommation. La hausse du prix de l’électricité est passée par là. En effet, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 6 % dans la période où le prix d’homologation a été fixé.

‘’La situation a également ouvert la voie à la Chine dont les opérateurs ont fixé un prix d’achat supérieur à celui proposé aux agriculteurs locaux. Cette situation compromet l’objectif de production de la Sonacos, mais elle profite aux producteurs locaux qui trouvent l’opportunité de vendre à l’étranger à un meilleur prix’’, font savoir les FDS.

D’un objectif de 150 000 t d’arachide, contre un objectif de 85 000 t pour la campagne précédente, elle se retrouve, à la date du 16 janvier 2020, avec moins de 32 000 t d’arachide, soit moins de 22 % de l’objectif fixé, à moins de sept semaines du terme de la collecte. De plus, l’entreprise peine à transformer l’arachide dans des délais raisonnables.

...La capacité de production de la Sonacos se trouve réduite, en raison d’un déséquilibre de l’offre de graines d’arachide provenant des agriculteurs locaux. Ceux qui ont les moyens de stocker leur production ou de trouver d’autres acheteurs tels que les Chinois (proposent des prix allant de 250 à 300 F CFA suivant les zones) rejettent les prix de la Sonacos.

Cette réalité amène d’ailleurs l’entreprise à vouloir rationnaliser son effectif par le licenciement de 1 050 agents. Selon les Forces démocratiques du Sénégal, ‘’c’est toute cette situation de marché qui illustre l’échec de nos pouvoirs publics dans la planification structurelle du secteur agricole, à la fois aux niveaux primaire et secondaire. La situation actuelle du monde agricole, plus particulièrement pour les producteurs d’arachide, est très préoccupante, au point que Macky Sall ne se gêne plus de solliciter le secours des États chinois et turc.

Il se trouve actuellement face à la crainte de ne pas pouvoir respecter ses engagements auprès des paysans, notamment l’achat de leurs productions en arachide. Cela témoigne du manque de considération à l’endroit des paysans qui constituent, pourtant, la force nourricière de ce pays’’.