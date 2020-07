Les membres des Forces démocratiques du Sénégal (FDS) dénoncent ‘’la foire aux injures’’ qui se tient au sommet de l’Etat, en cette période de pandémie de Covid-19. ‘’Elle entame sérieusement la sacralité de notre Etat et enterre définitivement le peu de crédit qui restait encore au régime de Macky Sall.

Mais l’indignation née des insanités portées sur la place publique ne doit point masquer les graves révélations contenues dans les déclarations du député Moustapha Cissé Lô’’, ont déclaré les membres des Forces démocratiques du Sénégal (FDS) à travers un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. Pour les FDS, cette affaire ne saurait se réduire à un ‘’simple règlement de comptes’’ entre les membres d’une même coterie.

...‘’Le règlement intérieur de l’APR et celui du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ne valent pas plus que les lois qui punissent les actes délictuels révélés par Moustapha Cissé Lô. La justice est interpellée. Elle doit sévir en toute impartialité’’, lit-on dans le document. Qui souligne qu’il ressort des déclarations de Moustapha Cissé Lô que des membres du régime ont ‘’fait main basse’’ sur une bonne partie du foncier à Dakar et sur les semences destinées aux paysans.

Le député fait également état de ‘’surfacturations’’ sur le Train express régional (Ter) et la réfection du Building administratif. Ainsi, les FDS invitent le procureur de la République à ouvrir une information judiciaire sur les dires de Moustapha Cissé Lô qui incriminent de hauts dignitaires du régime.

‘’La volonté du pouvoir d’étouffer ces révélations pour protéger une bande de rentiers qui s’amusent avec nos ressources publiques ne prospérera pas’’, avertissent les FDS. Cette organisation lance un appel aux forces politiques et citoyennes ‘’encore debout’’ à se mobiliser ‘’pour exiger la lumière sur les révélations de Moustapha Cissé Lô’’. ‘’Cette fois-ci, estime-t-elle, ces scandales ne resteront pas impunis’’.