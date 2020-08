FDS-Guelwaars 

‘’Le spectacle qui a prévalu ce mercredi à Tobène (commune de Méouane, département de Tivaouane) est la preuve que l'Etat n'a tiré aucune leçon de ‘l'affaire Ndingler’. Les forces de l'ordre ont assiégé le village et exercé sur les populations une violence que rien ne justifie’’, dénoncent dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’ les Forces démocratiques du Sénégal/Les Guelwaars. ‘’Les trois chefs de village et le responsable des jeunes ont été arrêtés.

FDS/Les Guelwaars dénonce, avec la plus grande fermeté, cette violence gratuite contre d'honnêtes citoyens qui ne demandent qu'une indemnisation juste et raisonnable avant de céder aux ICS leurs terres qui demeurent leur seul moyen de subsistance’’, demandent-elles. Ainsi, les FDS demandent la libération de toutes les personnes arrêtées.

‘’Les populations de Tobène ont droit à la même dignité que les Indiens dont l'Etat cherche à protéger les intérêts capitalistes, en usant de l'intimidation, de la terreur et de la violence contre tout un village. Enfin, FDS/Les Guelwaars invite l'Etat du Sénégal et la direction des ICS au dialogue avec les populations de Tobène. C'est le seul moyen pour trouver un barème d'indemnisation juste et équitable permettant aux populations de céder leurs terres tout en préservant leur dignité’’, lit-on dans le communiqué.