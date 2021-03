La mort du jeune Cheikh Coly à Bignona attise toute la colère des organisations de société civile. FDS/Les Guelwaars tient le président Macky Sall pour responsable de la mort de cet homme d'une vingtaine d'années.

Un jeune abattu lors des manifestations spontanées contre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Par ailleurs, ils dénoncent le traitement barbare réservé à l'otage Guy Marius Sagna, isolé tout nu dans une chambre à la Maison d'arrêt et de correction du Cap Manuel.

Selon eux, cela traduit une volonté d'humilier un honnête citoyen, en usant de méthodes dignes du camp de Guantánamo. FDS/Les Guelwaars exige sa libération et celle de tous les militants du Pastef arbitrairement détenus. Dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, ils apportent leur soutien indéfectible à Ousmane Sonko.

...FDS-/Les Guelwaars tient Macky Sall pour responsable de tout ce qui arrivera au leader du Pastef. A leurs avis, Ousmane Sonko est actuellement kidnappé en tant que prisonnier politique au sein de la Section recherches de la gendarmerie de Colobane. ‘’Nous estimons que le temps de la lutte par des moyens légaux aux côtés du peuple souverain reste la seule arme pour libérer les Sénégalais fatigués et humiliés. Nous disons non, non à la dictature !’’.

Selon les Guelwaars, face à une telle situation et devant la propension autoritaire de Macky Sall, résister par tous les moyens légaux devient plus qu'un droit. C'est un devoir. ‘’Aujourd'hui, il convient d'appliquer à la lettre la sage formule d'Héraclite d'Éphèse, qui soutenait que la loi, c’est aussi désobéir à la volonté d’un seul. Parce que ce qui caractérise ce régime pourrait se résumer en un mot : la police et les nervis partout, justice nulle part’’, dénoncent-ils.