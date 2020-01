Femmes Apr

Le Mouvement national des femmes de l’Alliance pour la République entame une tournée nationale. Le lancement est prévu demain samedi 11 janvier au terrain des HLM de Rufisque. ‘’Puissant levier de mobilisation, d’animation et de massification durant toutes les échéances électorales, cette structure dynamique du parti, regroupant toutes les femmes partageant le même idéal politique que leur leader le président de l’Alliance pour la République, compte engager une série de rencontres avec les différentes composantes du mouvement’’.

Il s’agit d’insuffler une dynamique inclusive d’échanges et de partage favorables à la remobilisation et à la massification du parti, seul gage des victoires futures. Au cours de cette tournée, les 45 départements du Sénégal recevront la délégation de la nouvelle présidente. Ndèye Saly Diop Dieng, note une déclaration rendue publique hier, ira à la rencontre des militantes et militants du parti et ceux de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Selon elle, ‘’cette grande tournée sera mise à profit pour partager le programme 535 du président de la République Macky Sall et mobiliser les femmes autour des axes environnementaux’’. Le lancement de la tournée sera précédé d’un atelier sur le leadership politique des femmes et d’une journée de consultations gratuites sur le dépistage du cancer du col de l’utérus.