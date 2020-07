La plateforme Femmes debout interpelle le procureur de la République et l’exhorte à s’autosaisir rapidement de l’affaire concernant la jeune dame violentée à Sacré-Cœur. Dimanche, ses bourreaux ont posté une vidéo qui a choqué plus d’un.

L’organisation demande donc une autosaisie ‘’pour que les auteurs de tels actes barbares et révoltants soient sanctionnés conformément à la loi’’. Ce genre de choses ne doit plus prospérer au Sénégal.

‘’La plateforme Femmes debout constate avec beaucoup de regrets la violence physique exercée sur une femme et dont les images ont été diffusées dans les réseaux sociaux. Les membres s’indignent et condamnent vigoureusement ces actes d’abus sexuels, de violences physiques et de violation du droit à l’image dont jouit toute personne’’, a-t-elle déclaré dans son communiqué.