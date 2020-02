Femmes médias

‘’Bâtir et réguler ensemble un environnement médiatique ouest-africain inclusif du genre’’. C’est le thème du colloque régional qui sera organisé du 11 au 13 février à Saly par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (Ipao) en partenariat avec le Conseil national de régulation de l’audiovisuel du Sénégal (CNRA). Son but est de renforcer les synergies entre les différents acteurs de la régulation du paysage médiatique ouest-africain et de créer une dynamique régionale prompte à consolider un environnement institutionnel médiatique favorable à la production de contenus sensibles au genre.

Selon un communiqué du Conseil national de régulation, pendant que l’image de la femme reste malmenée par les médias en général, les Etats ouest-africains ont souscrit à plusieurs obligations et orientations internationales et régionales visant à promouvoir un autre traitement des contenus médiatiques relatifs aux femmes et au genre.

Ces cadres normatifs visent à corriger l’image et la représentation des femmes dans les médias et à y promouvoir leurs voix et leurs droits. Prendront part à ce colloque plus de 60 représentants des parties prenantes à la mise en œuvre des politiques ainsi que des lois et réglementations, les mécanismes de régulation relatifs aux contenus médiatiques.

Les participants viendront majoritairement du Mali, du Sénégal, du Niger et de la Côte d’Ivoire, c’est-à-dire des quatre pays d’intervention du projet ‘’Femmes, occupez les médias’’ (Fom) que l’Ipao met en œuvre depuis 2016, avec l’appui financier du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.