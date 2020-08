Les tenanciers de bars haussent le ton, suite aux dernières mesures prises dans la lutte contre le coronavirus et qui consistent, entre autres, à la fermeture de leurs structures. Ainsi, dans un document, un membre de l’Association des opérateurs économiques et tenanciers de bars et restaurants du Sénégal s’interroge sur la pertinence de la mesure.

‘’Est-il plus facile d’appliquer les gestes barrières dans un ‘car rapide’ ou dans un ‘Ndiaga Ndiaye’ que dans un bar ? Les ‘apprentis’ de ces ‘cars rapides’ ou ‘Ndiaga Ndiaye’ proposent-ils de l’eau savonneuse ou du gel hydro-alcoolique aux clients à la montée ou à la descente du moyen de transport ? Procède-t-on à la désinfection des sièges à la montée ou à la descente de chaque client ?...’’, s’interroge Pierre Ndiaye.

Qui se demande, en outre, en quoi le bar est-il plus vecteur du virus que le transport en commun ? A l’en croire, la réponse à ces questions est à chercher dans ‘’l’éternelle stigmatisation, le manque de considération et le regard rétrograde que les autorités ont sur l’activité en tant que telle’’.

Il est, aux yeux de Pierre Ndiaye, inconcevable que ce volet de l’économie qui crée des dizaines de milliers d’emplois et qui contribue significativement au développement économique du pays, continue à être utilisé comme bouc émissaire, chaque fois que de besoin. ‘’L’heure est sans doute à l’action pour préserver nos concitoyens et je suis d’avis qu’il faut agir, mais je suis également d’avis que les mesures prises doivent être pensées et justes pour être efficaces. Je le rappellerai sans cesse : le développement ne s’obtient pas par soustraction’’, fait-il savoir.