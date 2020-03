Beaucoup de mosquées au Sénégal ont sacrifié, hier, à la traditionnelle prière du vendredi, ramant à contre-courant de l’interdiction de rassemblements. Seules 7 localités du pays ont entièrement respecté le mot d’ordre.

Avant-hier, à la suite d’une concertation entre membres, l’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal avait décidé de la fermeture des mosquées du pays jusqu’à nouvel ordre. Cette décision est la suite logique de celles prises par les autorités du pays pour contenir la pandémie de la Covid-19 et espérer la vaincre. Mais cette ordonnance a du mal à passer, surtout du côté des mourides.

Selon nos informations, seules 7 localités du pays ont respecté la mesure portant sur l’interdiction des rassemblements. Il s’agit de la ville sainte de Tivaouane, Fatick, Kébémer, Kolda, Richard-Toll, Sédhiou et Kédougou.

Partout ailleurs, il y a eu des poches de résistance. Il s’agit, en premier lieu, de la ville sainte de Touba où toutes les mosquées ont accueilli la prière du vendredi. A la grande mosquée, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké a, en personne, assisté à la prière. Non loin de là, plus précisément à Mbacké, toutes les mosquées mourides ont prié, sauf le lieu de culte tidiane qui a respecté l’interdiction. Pareil à Diourbel où seul l’imam de la mosquée tidiane a respecté l’interdiction.

A Saint-Louis, par contre, sur les 60 mosquées recensées, seules 2 (Pikine-Bas et Guinaw Rails) ont ouvert leurs portes. A Bambey, c’est une seule mosquée qui n’a pas respecté l’interdiction.

A Kaolack, la prière a été célébrée dans presque toutes les mosquées. On peut citer, entre autres, celles de Touba-Ndorong où la prière a été dirigée par l’imam Alioune Ndao, Médina Baye et Léona Niassène. Par contre, les mosquées de Léona Kanène, Sam, Kabatoki et Bongré ont fermé leurs portes.

Affrontements à Yoff

Dans le nord du pays, plus précisément à Matam, seule la mosquée mouride Tioubalo a prié. A Louga, Thiès et Kaffrine, seule une mosquée a effectué la prière. Le chiffre monte à 3 dans les villes de Mbour et Tambacounda. Elles sont toutes mourides. Toutefois, dans la première localité citée, les trois imams ont été convoqués puis relâchés. Enfin, dans la région de Ziguinchor, sur les 65 localités, seules 2 ont prié.

Il y a lieu de préciser que toutes les personnes qui ont été interpellées par les agents des forces de sécurité ont été libérées par la suite. C’est le cas à Bel-Air où une dizaine de personnes qui priaient non loin de la mosquée Alfala ont été arrêtées avant d’être relâchées. Même constat à Yeumbeul où l’imam a été convoqué par les éléments du commissariat de la zone, entendu puis relâché.

En outre, il y a lieu de préciser qu’il y a eu des cas d’affrontements à Yoff et d’autres localités du pays, mais cela a pu être géré à temps. A Yoff, les jeunes, qui n’ont pas gobé la convocation de leur imam Makhtar Thiaw, ont saccagé beaucoup d’édifices publics, avant de se calmer. Ce fut un début d’après-midi très chaud.

