Moussa Alex Sawadogo est depuis hier le nouveau délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Selon le site d’informations générales Burkina 24, il a été nommé en Conseil des ministres hier et remplace à ce poste Ardiouma Soma, admis à la retraite, et Timibé Gervais Hien, qui assurait l’intérim depuis le 27 juillet dernier.

Agé de 46 ans, informe-t-on, l’actuel délégué a été le coordonnateur de Ouaga Film Lab. Il fut également membre de la commission du Fonds d’aide au cinéma du monde (ACM) et, de 2017 à 2019, chargé des affaires culturelles et de la communication à l’ambassade du Burkina Faso à Berlin en Allemagne ; 2005-2006) directeur artistique Afrikamera - African Film Festival in Berlin - et de la Biennale de la danse africaine contemporaine de Berlin, ainsi que consultant du programme Open Doors pour l’Afrique au niveau du Festival international de films de Locarno et du Programme pour l’Afrique au niveau de Hamburg Film Fest.