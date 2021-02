La 27e édition du Festival Panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), initialement prévue du 27 février au 6 mars 2021, est reportée à une date ultérieure. À cet effet, à travers un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, la délégation générale du Fespaco informe les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel africains et de la diaspora que les inscriptions (film, accréditation, Mica…) se poursuivent jusqu’au 31 mars 2021.

En outre, tout réalisateur et/ou producteur désirant renvoyer la version améliorée de son film ou de la copie définitive est prié de bien vouloir le faire part à la délégation générale du Fespaco. Créé depuis 1969, ce festival se tient, tous les deux ans, à Ouagadougou. Il s'est imposé à la fois comme la principale manifestation internationale pour les professionnels du 7e art africain et de sa diaspora et comme une grande fête populaire. Chaque édition voit des films de tous formats entrer en compétition pour briguer la récompense suprême, l'Etalon d'or.