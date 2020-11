Dans le cadre des préparatifs de la Campagne nationale de lutte contre les feux de brousse, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, va effectuer une tournée de travail dans les régions de Louga et de Matam, aujourd’hui et demain.

Au menu de cette tournée de deux jours, des conseils régionaux de développement qui seront tenus à Linguère et à Matam, en plus des visites de terrain.