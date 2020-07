Le réalisateur sénégalo-belge, Lionel Croes, utilise un chien ‘’intelligent’’ dans une série qui vise à sensibiliser les Sénégalais sur les dangers du coronavirus. Après une première phase réussie, la série, dénommée ‘’Croquette’’, revient, mais cette fois avec un autre objectif : œuvrer dans la solidarité pour le développement de Toubab Dialaw.

Coincé dans le village de Toubab Dialaw à cause du coronavirus, le réalisateur sénégalo-belge Lionel Croes a eu l’idée de produire une série inédite au Sénégal, en mettant une chienne devant les caméras. Il réalise d’abord une première saison qui entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Dans ‘’Croquette - Stop Covid-19’’, le personnage principale, la chienne Croquette, patrouille dans les rues dans le but de décourager ceux qui ne respectent pas le couvre-feu, mais surtout protège une famille léboue de la maladie, en veillant à ce que personne ne sorte ou n’entre dans la maison.

‘’Avec le coronavirus, on a assisté à des restrictions de voyage. J’étais donc un peu bloqué au village (de Toubab Dialaw). C’est ainsi qu’on s’est réuni avec les acteurs pour faire une série de films un peu originale avec un chien qui fait en sorte que toutes les mesures prises par le gouvernement soient respectées par les populations’’, a expliqué M. Croes, joint par ‘’EnQuête’’. ‘’C’était une idée un peu folle au départ, avec quelques épisodes réalisés pour s’occuper pendant le confinement’’, a-t-il ajouté.

Croquette est sa chienne à lui, dans la vraie vie. Il l’a éduquée depuis qu’elle était chiot. Lionel Croes a expliqué comment l’idée lui est venue d’intégrer cet animal ‘’super intelligent’’ dans le film. ‘’Quand je vais avec elle à la plage, elle court après les enfants, chasse certaines personnes. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d’utiliser ça dans la série. Et donc comme je suis le réalisateur et que je connais mon chien, c’est ce qui fait la force de la série’’.

Aucune chaîne nationale n’était attirée par le projet. Cependant, il séduit le jeune public. D’ailleurs, Croquette et sa série ‘’Stop Covid-19’’ est actuellement diffusée sur Sunu Yeuf. ‘’On l’a donné gratuitement à Sunu Yeuf. Elle diffuse entre 5 et 11 épisodes par jour depuis le 11 mai’’, a dit le réalisateur qui regrette de n’avoir vu ni subvention (de la part de l’Etat) ni sponsor. Cette première saison de 20 épisodes est en train d’être bouclée. C’est une production que toute l’équipe de Lionel Croes, des techniciens aux acteurs, a fait bénévolement pour apporter sa contribution dans la lutte contre le coronavirus.

De la sensibilisation à la solidarité…

Le réalisateur prépare une nouvelle saison surprenante, toujours dans la bonne humeur. Tous les épisodes sont déjà écrits, selon Lionel Croes qui est à la recherche de financement. Pour cette deuxième saison, il compte innover.

En effet, la série va essayer de participer au développement de Toubab Dialaw. Ce village sera renommé ‘’Dalal Diam’’ dans le film. Croquette va aider les villageois à construire des escaliers, à faire des puits pour les femmes, etc. Elle va mettre en place différents projets solidaires et les villageois voudront qu’elle devienne maire du village. Lionel Croes a donné des explications sur la concrétisation du premier projet : ‘’On a ouvert une cagnotte sur Orange participative pour différents projets dans le village. Le premier consiste à construire un escalier à la plage, pour faciliter l’accès aux puiseuses d’eau et aux pêcheurs. Il coûte 500 000 F CFA. Tous les gens peuvent participer ; n’importe quelle somme sera la bienvenue’’, dit-il.

BABACAR SY SEYE