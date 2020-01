Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et le directeur général adjoint pour l’Afrique de l’Ouest de la Banque africaine de développement (BAD), Serge N’Guessan, procéderont, ce jeudi 9 janvier 2020, à la signature de l’accord relatif au financement du projet de Zone de transformation agro-industrielle du Sud ou Agropole Sud. Ledit projet, selon un communiqué du ministère de l’Economie, sera réalisé pour un montant global de 80 290 000 euros.

La BAD contribue à la réalisation de ce projet pour un montant de 43 100 000 euros, soit près de 28 272 000 000 F CFA, sur une durée de mise en œuvre de cinq ans. Elle avait déjà mis 27 850 000 euros, soit près de 18 268 500 000 F CFA. Le reste du financement sera assuré par le gouvernement du Sénégal.

...Selon la note du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, le projet Agropole Sud va favoriser la création de chaînes de valeur agricole dans la région naturelle de Casamance (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) et s’inscrit dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE) en son pilier I relatif à la transformation structurelle de l’économie et à la croissance.

Entre autres résultats attendus, le projet permettra de mettre en place un environnement propice à l’accroissement des investissements dans les secteurs agro-industriels, d’accroître la contribution du secteur agricole dans la transformation structurelle de l’économie avec la création de 14 500 emplois directs et 35 000 indirects, de renforcer les capacités techniques et managériales des industries agroalimentaires et des organisations paysannes, et de promouvoir l’économie rurale, à travers l’amélioration de la productivité agricole.