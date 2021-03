Le président Macky Sall demande la finalisation, d’ici le 15 mars prochain, d’un Plan d’action triennal visant l’optimisation des financements et l’intensification des réalisations de logements sociaux sur l’ensemble des départements du Sénégal. En Conseil des ministres, hier, il a aussi informé le Conseil de sa décision de déclarer d’utilité publique le Projet 100 000 logements.

La question du logement est érigée en priorité par le président de la République qui a présidé, hier, en visioconférence, le Conseil des ministres. Il a demandé au ministre des Finances et du Budget, en relation avec le ministre et la secrétaire d’Etat en charge du logement, de finaliser, d’ici le 15 mars 2021, un Plan d’action triennal visant l’optimisation des financements et l’intensification des réalisations de logements sociaux sur l’ensemble des départements du Sénégal.

En outre, Macky Sall a informé le conseil de sa décision de déclarer d’utilité publique le Projet 100 000 logements et demande, à cet effet, au ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, en relation avec le ministre des Finances et du Budget, de préparer les projets de décret y relatifs.

Il invite le ministre et la secrétaire d’Etat chargés du logement à redynamiser les coopératives d’habitat et à renforcer, avec le concours du ministre des Finances et du Budget, le repositionnement des sociétés d’Etat, les promoteurs publics (Sicap SA et SN/HLM) dans l’exécution de ce projet, informe un communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.

Macky Sall demande, en conséquence, au ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique de mieux encadrer l’écosystème de la construction, notamment l’activité des développeurs et promoteurs immobiliers, mais également de rationaliser les interventions complémentaires du Fonds pour l’habitat social (FHS) et de la Société d’aménagement foncier et de la rénovation urbaine (Safru SA).

En outre, rapporte la note, il demande au ministre des Finances et du Budget d’accélérer l’intégration des prêts DMC dans la structuration des financements du logement, d’explorer avec la BCEAO le système de titrisation des créances et l’ancrage du crédit foncier, afin d’asseoir le financement durable et optimal du logement social.

Femmes

Sur le rôle ‘’primordial’’ des femmes dans le Sénégal émergent, et relativement à la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain, le président de la République a adressé ses félicitations et ‘’son soutien permanent aux femmes, particulièrement aux femmes sénégalaises qui jouent un rôle majeur dans le développement économique et la stabilité sociale du Sénégal’’. Ainsi, Macky Sall demande au gouvernement ‘’de veiller, sans relâche, à la protection soutenue des droits des femmes ainsi qu’à la préservation de leur intégrité contre toute forme de discrimination et de violence’’. Il invite, en outre, chaque membre du gouvernement à intégrer l’approche genre dans le déploiement des programmes sectoriels en vue d’asseoir leur performance pour une meilleure appropriation de leur mise en œuvre.

Selon la note, le président Sall a rappelé ‘’l’impératif’’ d’évaluer les mécanismes de financement et d’intensifier l’exécution des projets d’autonomisation économique des femmes. Il demande, enfin, au ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, de lui proposer un nouveau programme national de renforcement de l’équipement des femmes (femmes rurales, celles vivant avec un handicap et celles exerçant des activités dans les zones de pêche).

Prévention contre tous les risques de catastrophe

Abordant la question liée à la stratégie nationale de protection civile, le président Sall a insisté sur ‘’l’importance qu’il accorde’’ à la préparation et à la mise en œuvre des plans de prévention contre tous les risques de catastrophe. Ainsi, il invite le ministre de l’Intérieur à poursuivre le renforcement de l’organisation et des équipements de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, structure de premier plan ‘’qui doit être davantage outillée en moyens logistiques de dernière génération ainsi qu’en ressources humaines supplémentaires de qualité’’. D’ailleurs, annonce-t-on, il sera envisagé la création d’un corps de pompiers volontaires ‘’bien formés’’.

Dans le même élan, il demande au ministre de l’Intérieur de finaliser la stratégie nationale de protection civile, ‘’instrument fondamental de pilotage de la politique de sécurité civile dont les textes la régissant doivent être révisés dans l’optique de la mutation de la Direction de la protection civile (DPC) en direction générale adaptée aux enjeux et défis nouveaux’’. Le chef de l’Etat indique, notamment, que ‘’cette stratégie avant-gardiste’’ doit prendre en compte la lutte contre les feux de brousse et les incendies de toute nature, l’encadrement de l’implantation des populations dans des zones à risque, la sécurité des bâtiments et des constructions, la modernisation des réseaux et transports routiers, autoroutiers et ferroviaires, de même que le développement des infrastructures pétrolières et gazières.

Par ailleurs, concernant la problématique liée à la relance des actions de lutte contre les vols récurrents de bétail, Macky Sall demande au ministre des Forces armées et au ministre de l’Intérieur, en relation avec celui de l’Elevage et des Productions animales et l’ensemble des acteurs concernés, d’accentuer les actions de sensibilisation, de prévention et de lutte contre les vols de bétail notés dans plusieurs localités du pays.

BABACAR SY SEYE