Le Conseil d’administration du groupe de la Banque africaine de développement (Bad) et les partenaires fondateurs de l’Africa Investment Forum 2020 (AIF) ont approuvé le report de l’évènement à 2021, en raison de l’actuelle pandémie de Covid-19. L’annonce a été faite à travers un communiqué de presse de l’institution bancaire rendu public hier.

‘’Ce forum annuel des investisseurs en Afrique était initialement prévu sur trois jours, en novembre, dans la métropole sud-africaine de Johannesburg. La décision prise collégialement résulte d’une évaluation attentive de l’impact de la Covid-19 et de son évolution, du risque connexe d’une deuxième vague épidémique et de ses répercussions sur les voyages à travers le monde, les investissements ainsi que les règles de distanciation physique’’, explique la note.

D’après la même source, l’AIF continuera à assurer son rôle dans la réalisation de nouvelles offres, dans le suivi des investissements et dans l’avancement des opérations de bouclage financier des transactions et la progression des contrats existants à travers ses plateformes numériques ‘’innovantes’’.

Il convient de noter qu’à l’occasion de l’African Investment Forum 2019, quelque 57 affaires d’une valeur totale de 67,7 milliards de dollars ont fait l’objet de discussions. Cinquante-deux contrats représentant 40,1 milliards de dollars ont suscité l’intérêt des investisseurs. ‘’En juillet dernier, les partenaires fondateurs de l’AIF ont annoncé vouloir renforcer l’engagement des partenariats stratégiques et la mobilisation en faveur des Journées du marché 2021 de l’Africa Investment Forum, afin d’aider à relancer les investissements en Afrique. Ils ont souligné la nécessité d’intensifier les activités manufacturières des pays, tout en tirant parti des ressources considérables du continent pour libérer les investissements’’, lit-on dans le communiqué.

Le document relève que l’Africa Investment Forum s’appuie sur quatre piliers pour atteindre ses objectifs. Il s’agit du contact, de l’engagement, de la conclusion d’accords et du suivi des investissements. Les partenaires fondateurs de l’AIF sont la Banque africaine de développement, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), la Société financière africaine, la Plateforme d’investissement dans les infrastructures Africa50, la Banque islamique de développement, la Banque de développement de l’Afrique australe et la Banque de commerce et de développement.

MARIAMA DIEME