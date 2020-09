Les résultats du 3e Appel à propositions du Fonds africain pour la culture (ACF) consacré au Fonds de solidarité pour les artistes et les organisations culturelles en Afrique (Sofaco), ‘’Lot n°1 : spécial Covid19/Artistes’’ sont disponibles. Ainsi, à l’issue des délibérations, 120 candidatures ont été sélectionnées, dont au moins un candidat dans chacun des 40 pays éligibles au financement Sofaco. À ces 120 candidats, ont été ajoutés 12 candidats constituant la liste d’attente.

‘’Les candidats de la liste d’attente pourraient éventuellement bénéficier d’une subvention de financement, si des fonds supplémentaires sont disponibles ou si l’un des 120 bénéficiaires n’est pas en mesure de remplir les conditions administratives requises dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification’’, lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. Toutefois, le Fonds africain pour la culture prévient qu’il ‘’se réserve le droit d’annuler l’accord de subvention avec un bénéficiaire ou de retenir tout ou partie de la subvention, si l’utilisation des fonds n’est pas conforme aux termes de l’accord de subvention’’.

...La sélection finale et la délibération des dossiers ont été faites grâce au panel qui s’est réuni virtuellement les 13 et 14 août dernier. En effet, 638 demandes ont été enregistrées, à la clôture de l’appel. Elles provenaient de 40 pays africains et 8 d’Africains de la diaspora, précise l’ACF. Qui renseigne que le processus de sélection s’est déroulé en trois étapes : ‘’L’enregistrement et le dépouillement des dossiers des candidatures qui a permis de constituer une base purgée, la présélection par un comité de lecture et l’évaluation et la sélection définitive par un jury autonome et indépendant.’’

L’objectif principal du Sofaco ‘’est de renforcer la capacité de résilience des artistes et organisations culturelles à travers une aide à la création et à la reconstruction du tissu social du secteur artistique en Afrique face à la crise du Covid-19’’. Pour rappel, le 3e Appel à propositions du Fonds africain pour la culture (ACF) consacré au Fonds de solidarité pour les artistes et les organisations culturelles en Afrique (Sofaco), ‘’Lot n°1 : Spécial Covid19/Artistes’’ a été lancé le 23 mai 2020 et a été clôturé le 30 juin 2020. En ce qui concerne le Sofaco ‘’Lot n°2 : Spécial Covid-19/Organisations culturelles’’, ACF a annoncé qu’il sera lancé dans les jours à venir.