Fonds de riposte

Le vice-consul du Sénégal en République centrafricaine (RCA) a collecté la somme de 8 millions de F CFA, en guise de contribution aux plans de riposte du Sénégal et de la République centrafricaine. Selon une note parvenue à notre rédaction, en réponse à l’appel à contribution de la mère patrie, le Sénégal et le personnel des Nations Unies ont lancé cette initiative symbolique de mobilisation de ressources en faveur de la République centrafricaine.

C’est à cet effet que les staffs civils, gendarmes, policiers, militaires et le détachement du contingent, l’Administration pénitentiaire sénégalaise de la Minusca (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique) mais également des Sénégalais d’adoption et ressortissants de la République sœur de Guinée y ont aussi contribué et ont répondu, chacun dans un élan patriotique, à l’initiative. Celle-ci a, par ailleurs bénéficié de l’adhésion massive des Sénégalais en mission et résidents en Centrafrique.

"A cet effet, 6 millions ont été alloués au fonds Covid-19 du Sénégal et 2 millions au gouvernement de la République centrafricaine, leur pays hôte. Ils s’engagent et réaffirment leur détermination à explorer toute autre initiative de soutien concerté et approprié au plan de résilience et a l’approche stratégique de relèvement post-crise, compte tenu de la gravité de cette pandémie aux conséquences multidimensionnelles", lit-on dans le document.