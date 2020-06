Hier, les membres du sous-comité de la danse ont fait face à la presse, au centre culturel régional de Dakar Blaise Senghor. Ils n’approuvent pas le partage des 3 milliards que leur a alloué le président de la République Macky Sall, pour les soutenir dans ce contexte de pandémie de la Covid-19.

Un comité de pilotage est mis en place par le ministère de la Culture et de la Communication, pour procéder au partage des 3 milliards accordés aux acteurs culturels dans le fonds Force-Covid-19. Des sous-comités ont été installés à la suite. Il a été décidé de chaque montant à allouer à chaque secteur. Dans ce cadre, il a été décidé d’allouer 50 millions aux danseurs. En réunion suivie d’une conférence de presse hier au centre culturel régional de Dakar Blaise Senghor, les acteurs disent trouver dérisoire la somme.

‘’On s’est réuni ce matin (NDLR, hier) avec les acteurs, suite à la mise en place officielle des sous-comités cette semaine. On leur a expliqué ce que la tutelle nous a dit’’, a déclaré le président du sous-comité danse, Malal Ndiaye. ‘’Quand on a recensé les danseurs, rien qu’à Dakar, nous avons recensé plus de mille danseurs. Les autres régions ne sont pas prises en compte dans ce décompte. Or, les 50 millions alloués, c’est pour tous les danseurs des 14 régions du Sénégal. Si on devrait faire le partage, on se retrouverait avec à peine 10 mille F CFA chacun’’, s’est-il désolé, même s’il remercie le président de la République Macky Sall d’avoir pensé à les soutenir dans ce contexte de crise sanitaire.

Cependant, la somme annoncée par leur tutelle ne règle pas vraiment leurs problèmes. Pour eux, il leur faut un milliard ou au moins 500 millions F CFA. A défaut, ils rendraient les 50 millions. Les membres du sous-comité danse ont d’ailleurs rencontré le directeur des Arts, Abdoulaye Koundoul, dans ce sens, dans l’après-midi. Il leur a dit qu’il remontera leur demande auprès de l’autorité. Les danseurs espèrent avoir une réponse favorable d’ici la semaine prochaine.

Pour le moment, ils sont très remontés. Le danseur Omar Sène, lui, trouve que ce partage est une farce. Il ne peut comprendre qu’on alloue 100 millions aux communicateurs traditionnels, 500 millions à la musique et qu’on ne leur donne que 50 millions F CFA. Oumou Sow est du même avis. Elle défend qu’ils sont des acteurs incontournables. Le b-boy Abdallah va plus loin. ‘’Le ministère ne nous a jamais respectés. Ce qui se passe aujourd’hui n’est pas le fruit du hasard. Il ne nous considère pas. Pourtant, nous représentons le Sénégal dans beaucoup de pays et avec brio. Mais quand on gagne des trophées, on ne reçoit même pas un petit sms de félicitations ou d’encouragement’’, regrette-t-il.

Donc, si le ministère ne revoit pas à la hausse leur allocation, ils retourneront, sans hésiter, l’enveloppe.

Le partage à peine annoncé crée déjà beaucoup de remous dans les rangs des acteurs culturels. Hier, c’était les danseurs, mais il est clair qu’ils ne seront pas les seuls à dénoncer des choses. Ça râle déjà chez les comédiens.

B.S.S