Sadio Mané et Liverpool, leaders incontestés de la Premier League, visent les trois points, ce week-end, à l’occasion de la réception d’Everton. Un succès leur permettra de pouvoir jouer le titre de champion dès la semaine prochaine.

Le championnat anglais a repris depuis mercredi dernier, avec la phase de rattrapage de la 29e journée. Le 30e acte a démarré ce vendredi avec deux matches au programme : Norwich – Southampton (0-3) et Tottenham – Manchester United (1-1). Les Sénégalais de la Premier League, Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté, Ismaïla Sarr et Baye Oumar Niasse, entrent en lice, ce week-end, avec des ambitions différentes.

Sacré Ballon d’or africain 2019, Mané et les Reds cherchent une 28e victoire ce dimanche, à l’occasion de la réception d’Everton. Ce retour sur les pelouses est déterminant pour les hommes de Jorgen Klopp, car une victoire leur permettra de se rapprocher du sacre. Le cas échéant, Sadio pourrait, dès la semaine prochaine (lors de la 31e journée), être le premier Sénégalais à remporter le championnat d’Angleterre. L’ex-joueur de Southampton peut aussi profiter de l’occasion pour se relancer dans la course au meilleur buteur. Il devra d’abord essayer de rattraper son retard de 5 unités sur l’actuel meilleur artificier, Jimmy Vardy de Leicester (3e, 53 pts) auteur de 19 buts et 4 passes décisives. L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération, co-meilleur buteur sortant (22 réalisations) avec Salah et Aubameyang, a inscrit cette saison 14 buts et délivré 7 passes décisives.

Les poulains de Klopp, solides leaders avec 82 pts, sont quasiment assurés de terminer 1er du classement et remporter leur 19e titre de champion d’Angleterre, trente ans après leur dernier sacre en 1990. Liverpool a naturellement la faveur des pronostics devant Everton, si l’on se réfère au parcours des deux clubs. Le vainqueur de la Ligue des champions 2019 a fait une bonne entame de saison, en restant invaincu après 27 premières journées (26 victoires et 1 match nul). Après avoir réussi cette prouesse, les Reds ont perdu leur premier match de championnat chez le promu Watford (3-0) avant de se faire éliminer par Chelsea en 8es de finale de Fa Cup (2-0). Mais Sadio Mané et sa bande n’ont pas perdu de temps pour se ressaisir. Ils ont tout de suite repris leur marche en avant et se sont imposés à domicile, face à Bournemouth (2-1), lors du dernier match disputé avant l'interruption de la saison.

Le technicien allemand et ses joueurs auront tout de même le regret de ne pas défendre leur trophée en Ligue des champions. Ils ont été battus par l'Atletico Madrid à l’étape des 8es de finale avec 2 défaites (0-1 à l'extérieur et 2-3 après prolongations à domicile). La rencontre Liverpool-Everton sera aussi une opposition entre deux Sénégalais : Sadio Mané et Baye Oumar Niasse. Ce dernier et son club cherchent à sauver leur peau. Les Toffees sont 12e au classement certes, mais cette position ne leur garantit pas une place dans l’élite pour le prochain exercice. Ils totalisent 37 pts, soit une longueur d’avance de 10 points sur le premier relégable, Bournemouth (18e, 27 pts). Everton est dans une position confortable puisqu’il reste 27 points à prendre. L’ancien club d’Idrissa Gana Guèye a raté son début de championnat, mais il est revenu dans la course au maintien, depuis l'arrivée sur le banc de Carlo Ancelotti en décembre. Les Toffees, auteurs de 11 rencontres sans défaite, ont mal négocié leurs 3 derniers matchs disputés avant la suspension du championnat. Ils ont préservé, à domicile, le partage des points contre Manchester United (1-1) et perdu sur les pelouses d'Arsenal (3-2) et de Chelsea (4-0).

Ismaïla Sarr, dos au mur face à Leicester

Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace (11e, 39 pts) vont à l’assaut de Bournemouth (18e, 27 pts), ce samedi. Les protégés du coach Roy Hodgson comptent douze points de plus que leur adversaire du jour, premier relégable. Cela signifie qu’ils doivent se donner encore à fond pour assurer leur maintien dans l’élite du football anglais. Les Eagles ont certes fait un grand pas pour la survie, mais ils n’ont pas encore assuré leur place en Premier League la saison prochaine.

Watford d’Ismaïla Sarr accueillent Leicester, ce samedi. Le promu figure dans le lot des mal classés du championnat d’Angleterre (17e, 37 pts). Il a donc une obligation de résultat ce week-end. La rencontre sera difficile pour le Lion et ses coéquipiers, puisqu’ils affrontent les Foxes (3e, 53 pts). Ces derniers ont besoin d’un succès pour consolider une qualification en Ligue des champions. Mais l’attaquant sénégalais et sa bande ne vont pas se présenter en victime expiatoire. Une défaite pourrait être rédhibitoire. Une victoire serait sans doute la meilleure affaire pour eux avant le sprint final. Watford peut néanmoins compter sur Iso. Le jeune ailier des Lions a pris petit à petit ses marques dans le dispositif de Pearson. Il a marqué 5 buts dont un doublé lors de la victoire éclatante (3-0) de Watford contre Liverpool, en match comptant pour la 28e journée (le 29 février). L’ancien attaquant du FC Metz avait mal démarré la saison, à l’image de son équipe, qu’il a rejointe l’été dernier.

OUMAR BAYO BA