La rencontre Sénégal – Guinée-Bissau de cet après-midi peut être considérée comme une bataille pour la place de leader du groupe I des éliminatoires de la Can-2022. Le Sénégal, premier dudit groupe, compte conserver la tête devant la Guinée-Bissau.

Le Sénégal affronte la Guinée-Bissau, ce mercredi. Le match s’inscrit dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can, Cameroun-2022). La rencontre est prévue à 16 h au stade Lat Dior de Thiès. L’enjeu de la rencontre est la lutte pour la première place du groupe I. Le Sénégal est certes leader (1er, 6 pts), après deux journées, mais il n’est pas encore à l’abri de ses poursuivants. Le Congo (2e, 3 pts +1) et la Guinée-Bissau (3e, 3 pts 0) sont à égalité de points. L’Eswatini ferme le classement. L’équipe nationale d’Eswatini a enregistré deux défaites en autant de sorties.

Les Lions ont donc une obligation de résultat face aux Bissau-Guinéens. Un succès leur permettra de porter à six points leur avance sur les Jurtus, avant la manche retour prévue dimanche 15 novembre à Bissau. Mais leurs adversaires ont la même ambition : remporter les trois points de la victoire. Le cas échéant, ils viendront à hauteur des Sénégalais et auront l’opportunité d’aborder le match retour en toute tranquillité chez eux.

Le Sénégal, vice-champion d’Afrique, entame les éliminatoires avec des soucis. La meilleure équipe africaine (classement Fifa) a perdu son dernier match amical (1-3) contre le Maroc, le 9 octobre dernier, au complexe sportif du prince Moulay Abdallah de Rabat. Et les difficultés persistent un mois après la déroute contre les Marocains. Le coach Aliou Cissé est contraint d’aligner une nouvelle équipe, malgré le come-back des titulaires Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, absents contre les Lions de l’Atlas. Le technicien doit travailler sur la suppléance de trois cadres : Saliou Cissé, Idrissa Gana Guèye et Famara Diédhiou. Il peut néanmoins compter sur l’ancien défenseur de Diambars, Arial Mendy, les milieux Moustapha Name, Habib Diallo et Franck Kanouté.

La lourde défaite (1-3) concédée contre le Maroc a été causée, en partie, par les forfaits des joueurs titulaires. Face au Maroc, le Sénégal jouait avec une équipe remaniée. Aliou Cissé avait été obligé de réaménager son onze-type pour suppléer l’absence de ses éléments clefs : l’attaquant Sadio Mané, le défenseur Kalidou Koulibaly et le gardien de but Edouard Mendy. Bingourou Kamara, Ousmane Ba et Mame Baba Thiam avaient pris leur place. Ces trois joueurs, convoqués pour la première fois en sélection, faisaient d’ailleurs leur baptême du feu. Le coach des Lions avait fait également revenir les latéraux Saliou Ciss et Youssouph Sabaly dans son onze de départ.

Après ce revers, l’équipe sénégalaise aurait pu réenclencher la machine, mais sa seconde rencontre préparatoire contre la Mauritanie du 13 octobre dernier, a été annulée la veille.

L’autre rencontre du groupe oppose le Congo à l’Eswatini. Elle aura lieu demain à Brazzaville, capitale du Congo.

