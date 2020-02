Youssoupha Dabo a préféré son club Teungueth FC à l’équipe nationale masculine des U20, invitée à prendre part à la Coupe des nations arabes des juniors, prévue au courant de février 2020. Cette situation n’est pas nouvelle et handicape souvent les coaches locaux. La fédération est interpellée.

L’équipe nationale masculine de football des moins de 20 ans, invitée à la Coupe du monde des nations arabes de la catégorie, est coachée par Issa Aïdara, adjoint de l’entraîneur national Youssouph Dabo. Le coach titulaire des Lionceaux est absent de cette compétition des pays arabisants. Il avait fait l’annonce à l’Agence de presse sénégalaise, sans préciser les motifs de son absence du voyage de ses poulains au royaume saoudien. Le successeur de Joseph Koto, interpellé par l’APS dimanche dernier, a juste confirmé qu’il n’est pas parti avec les U20.

‘’Je ne suis pas parti en Arabie saoudite. C’est Issa (Aïdara) qui gère le groupe’’, a révélé, au lendemain du départ des Lionceaux pour le Mondial arabe, le technicien sénégalais des moins de 20 ans, finaliste de la Can U20 et quart de finaliste à la Coupe du monde de la même catégorie en 2019.

Pour lui, son absence en club ou en sélection ne pose pas de souci. L’entraîneur des U20 soutient avoir des collaborateurs aptes à assurer l’intérim. ‘’J’ai déjà été absent en sélection et Issa Aïdara, avec l’aide des autres membres du staff, avait bien assuré derrière. Mon absence sur le banc peut se produire en pleine compétition, pour cause de suspension. Donc, c’est aussi bien pour mon assistant de vivre ces situations où il doit se retrouver dans la peau du numéro un’’.

L’ex-entraîneur du Stade de Mbour n’a pas donné les motifs de son absence en terre saoudienne. Mais on peut penser qu’il donne la priorité à son club Teungueth FC qui caracole en tête de la Ligue 1, alors que le tournoi auquel participent les U20 est de moindre importance. Recruté comme coach titulaire du club fanion de la ville de Rufisque, Youssouph Dabo occupe aussi le banc de l’équipe nationale des moins de 20 ans comme pigiste. Teungueth FC est actuellement leader de la L1 sénégalaise avec 24 pts et compte une avance de 6 unités sur ses deux poursuivants directs, Dakar Sacré-Cœur (18 pts) et AS Douanes (18 pts). Donc, l’absence de Dabo à la Coupe du monde arabe des U20 peut se comprendre. Il est bien fondé à prioriser sa formation au détriment de l’équipe nationale junior où il n’est pas rémunéré à temps plein.

Dilemme

Le cumul de postes (sélectionneur national de petites catégories et coach de clubs de 1re division) pose aujourd’hui problème aux entraîneurs locaux, puisque ces derniers sont souvent confrontés à un dilemme (défendre les intérêts de pays ou conserver les acquis d’une formation privée de football). Ce n’est pas la première fois que Youssouph Dabo doive choisir entre la sélection et son club. Le technicien s’est retrouvé dans la même situation, lorsqu’il conduisait les Lionceaux à la Can-2019 et au Mondial de leur catégorie. Le coach du Jaraaf de Dakar, Malick Daf, s’est également retrouvé dans le cas. L’ex-coach de l’US Ouakam était à la Can de Tanzanie-2019 avec les cadets en plein championnat. Il en est de même pour Sidate Sarr de l’US Gorée. Son indisponibilité, causée par les voyages et préparations de ses joueuses de l’équipe nationale féminine de football, a beaucoup handicapé le club goréen. Les Insulaires ont frôlé la relégation, en fin de saison 2018-209.

Ce système d’entraîneur-pigiste profite aux équipes nationales, mais désavantage les clubs. C’est pourquoi la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait émis le souhait de mettre fin à cette forme de collaboration, en recrutant des entraîneurs avec des contrats à plein temps. Le président de la FSF, Augustin Senghor, avait fait la déclaration en 2018, mais le projet tarde à se réaliser.

OUMAR BAYO BA