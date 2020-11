Le Sénégal a battu la Guinée-Bissau (2-0) hier, au stade Lat Dior de Thiès, lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can, Cameroun-2022). Il conserve sa première place du groupe I.

Les Lions ont pris une bonne option pour la qualification à la Coupe d’Afrique des nations (Can, Cameroun-2022). En s’imposant (2-0) contre la Guinée-Bissau, hier à domicile, les Sénégalais se sont rapprochés de la qualification. Ils sont désormais à une victoire du rendez-vous de Yaoundé. Sadio Mané et ses coéquipiers, leaders du groupe I, devaient s’imposer pour conserver les commandes. Ils ont réussi cet objectif sans difficultés majeures, même si les Jurtus de la Guinée-Bissau ont montré de belles choses qui augurent d’un match retour délicat, dimanche prochain. Le coach Aliou Cissé a pu mettre son équipe-type, lors de cette 3e journée des éliminatoires de Can-2022. Il a pu compter sur les absents du match amical d’octobre perdu (1-3) contre le Maroc : Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané.

Pape Alioune Ndiaye (milieu de terrain) et Moussa Wagué (latéral droit), zappés après la Can-2019, pour diverses raisons, ont aussi été alignés. Pour le reste, le sélectionneur des Lions a reconduit les habitués de la Tanière : Salif Sané, Krépin Diatta, Ismaila Sarr, Youssouph Sabaly et Cheikhou Kouyaté dans le 11 de départ. Habibou Diallo est le seul ‘’intrus’’ parmi les médaillés d’argent d’Egypte-2019.

La nouvelle recrue de Strasbourg a enregistré sa deuxième titularisation en attaque, après Sénégal-Congo (1re journée des éliminatoires).

Face à une formation bissau-guinéenne attentiste, les joueurs sénégalais ont su se montrer patients. Sadio Mané a eu la première occasion sénégalaise, à la 21e mn. L’attaquant de Liverpool a repris de la tête un corner de Krépin Diatta. Mais sa tentative n’était pas cadrée.

Les Jurtus, de leur côté, ont eu deux fois l’opportunité d’ouvrir le score. La première était sur un coup franc bien exécuté de Judilson. Mais Edouard Mendy a repoussé la balle hors du cadre (25e). Piquette Sylva, bien servi dans la défense centrale sénégalaise, a raté une grosse occasion, alors qu’il partait seul au but. Sa balle a presque frôlé le poteau.

Ces occasions sont intervenues à un moment où les bissau-guinéens, dotés d’une belle technique, parvenaient à se sortir du pressing sénégalais au milieu de terrain, pour investir le camp sénégalais. Ils ont même eu des situations qu’ils auraient pu mieux exploiter. Mais l’arrière-garde sénégalaise est restée vigilante et concentrée tout le match durant.

Les Sénégalais ont débloqué le score en fin de première période, sur une contre-attaque menée par Ismaïla Sarr. Le joueur de Watford a été fauché à l’intérieur des 18 m (42e). L’arbitre a sifflé un penalty transformé (1-0) par Sadio Mané, à une minute de la pause (44e).

20e but de Sadio Mané en sélection

La seconde période a été moins compliquée pour les protégés d’Aliou Cissé. Ils ont su profiter des espaces libérés par l’équipe adverse. Pape Alioune Ndiaye a manqué l’opportunité d’aggraver le score avec son tir cadré repoussé par le gardien Jonas Mendes (60e). Puis, les changements opérés par le coach Aliou Cissé ont permis de redynamiser l’équipe, avec les entrées en jeu du remuant Boulaye Dia (67e) et d’Opa Nguette (73e). Les deux attaquants ont été incisifs et décisifs. Le second a d’ailleurs marqué le but du break sénégalais (75e). L’attaquant du FC Metz a repris du plat du pied une passe bien sentie de Sadio Mané. Qui a raté une occasion nette (82e) avec une tête piquée qui a fui le cadre.

Moussa Wagué a, lui, vu son tir passer à côté du poteau gauche du portier adverse. En seconde période, les Bissau-Guinéens n’ont obtenu qu’une seule occasion nette. Un tir cadré que Mendy a dévié d’une belle claquette. Sadio Mané, Ballon d’Or africain 2019, a inscrit son 20e but en sélection. Il égale Jules-François Bocandé. Henri Camara est le meilleur buteur en sélection, avec 31 buts.

Cette victoire permet au Sénégal de rester solide leader du groupe I. L’équipe vice-championne d’Afrique en titre, auteure de trois succès en autant de sorties, se rapproche de la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu au Cameroun en 2022. Les Lions peuvent se qualifier dès le dimanche 15 novembre, s’ils s’imposent à Bissau contre les Jurtus. Mais en attendant l’acte 2 de Sénégal – Guinée-Bissau, le Congo reçoit demain Eswatini pour l’autre rencontre du groupe I comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la prochaine Can.

ALIOU CISSÉ (COACH DES LIONS) “Il y a eu de déchets techniques...” Thiès, 11 nov (APS) - Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a salué la victoire 2-0 de son équipe contre celle de la Guinée Bissau dans la course à la qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2021. "C’est important d’avoir pris ces trois points, ça nous fait neuf sur les trois matchs" joués depuis le début des éliminatoires de la CAN, a-t-il résumé, tout en regrettant le manque de fluidité du jeu en première période. "Oui, c’était difficile en première période à cause de la chaleur, mais nous avons eu un meilleur contenu en deuxième période avec cette belle victoire à la clef", a-t-il analysé. Pour le technicien sénégalais, la partie ne pouvait qu’être difficile contre une équipe de Guinée Bissau présentant "beaucoup de qualités". "Il faut que les gens arrêtent de penser qu’il y a des matchs faciles. Pour le Sénégal, il n’y en aura pas", a-t-il lancé, indiquant que le temps est à la récupération pour préparer le match de dimanche. Après avoir battu la Guinée Bissau, le Sénégal fera face à la même équipe dimanche à Bissau pour le compte de la 4-ème journée des éliminatoires de l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

OUMAR BAYO BA