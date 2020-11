Eto’o dit être satisfait et fier des prestations de Sadio Mané. Il a témoigné sur le Ballon d’Or africain en titre, hier, à l’occasion d’une conférence de presse qu’il animait dans la capitale sénégalaise.

Samuel Eto’o Fils, présent à Dakar depuis avant-hier, est bluffé par les performances de Sadio Mané en Europe. L’ancien international camerounais de football a profité de son face-à-face avec la presse sénégalaise, hier, pour dire sa satisfaction. Il considère que le vice-champion d’Afrique 2019 est le digne représentant de l’Afrique dans le football mondial.

‘’Sadio Mané est un frère pour moi avec qui j’échange beaucoup. Je dis qu’il est le représentant du football africain. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, s’il n’est pas le meilleur. C’est ça mon opinion. Il fait beaucoup de choses et nous fait énormément plaisir. Je suis énormément fier de lui. Il nous fait plaisir dans les stades de football, mais aussi à travers sa manière de représenter l’Afrique’’, déclare Samuel Eto’o.

Le double champion d’Afrique (2000 et 2020) ajoute que le n°10 de Liverpool est dans une bonne dynamique et il lui souhaite de gagner davantage de trophées individuels et collectifs. ‘’Je souhaite qu’il gagne le maximum de titres, parce que c’est ça qui lui reste pour le moment. Je souhaite qu’il remporte le Ballon d’Or mondial. J’espère qu’il aura beaucoup de moments en souvenir’’, ajoute le Lion indomptable.

Outre les performances de Sadio Mané, Samuel Eto’o s’est prononcé sur les obstacles empêchant les stars africaines de s’imposer devant leurs homologues européens et américains. Pour l’ancien attaquant du FC Barcelone, les footballeurs africains sont confrontés à un problème de visibilité. ‘’Les matches des championnats européens sont diffusés par des chaines étrangères. Ils ne mettent pas en avant nos joueurs. Ils nous parlent surtout de Messi, de Ronaldo, des footballeurs brésiliens et argentins’’, regrette-t-il.

‘’Pour la Can, sachez que vous serez chez vous’’

Le vainqueur de la Ligue des champions 2010 avec l’Inter de Milan a, par ailleurs, soutenu que la presse sportive africaine a une part de responsabilité dans cette situation. Pour lui, certains d’entre eux ne votent pas en faveur des joueurs du continent. ‘’Ils préfèrent Messi et Ronaldo. Les Européens et les Américains sont plus vendus que nous. Donc, c’est à nous de comprendre les choses. Si on ne parle pas de nos joueurs, les autres ne le font pas. Je pense que les autres n’ont pas plus de talent que nous. Parfois, nous sommes plus performants. Seulement, nous ne croyons pas en nous. Les autres ne nous reconnaissent pas, malgré toutes les performances que nous réalisons. Les Européens et les Américains ne sont pas meilleurs que nous. Ils croient simplement en eux. Ils sont juste solidaires’’, poursuit-il.

Interpellé sur l’équipe nationale de football du Sénégal, le médaillé d’or des Jeux olympiques de Sidney (2000) a magnifié le travail d’Aliou Cissé. L’ancien sociétaire de Chelsea a aussi souligné qu’il y a beaucoup de pression autour de cette équipe sénégalaise. Et cela est lié au statut de favori des Lions au plan continental. Il a promis d’accueillir et de soutenir Aliou Cissé et ses protégés, à l’occasion de la Can-2022 prévue chez lui, au Cameroun.

‘’Je ne peux pas prendre position pour une équipe africaine. Mais je souhaite beaucoup de chance à tous les joueurs du Sénégal. Pour la Can, sachez que vous serez chez vous’’, a-t-il conclu.

Samuel Eto’o Fils est à Dakar, depuis mardi, dans le cadre d’une opération de promotion d’une société évoluant dans le transport aérien dont il est l’ambassadeur.

OUMAR BAYO BA