Les contrats de piges des coaches des équipes nationales de football du Sénégal seront désormais remplacés par des contrats à temps plein. En adoptant cette mesure, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football met fin au cumul de postes d’entraineur d’équipe nationale et de club.

La Fédération sénégalaise de football a mis fin au système d’entraîneur-pigiste des équipes nationales de football. La décision a été prise, hier, à l’occasion d’une réunion du Comité exécutif de l’instance dirigeante du football sénégalais. Le président Augustin Senghor et ses collaborateurs se sont engagés à signer des contrats exclusifs avec les techniciens sénégalais.

‘’Il a été décidé que les entraineurs titulaires des équipes nationales bénéficieront désormais de contrats et de traitements salariaux à titre permanent. En conséquence, le principe de non-cumul des fonctions d’entraineur titulaire des équipes nationales et d’entraineur de club est arrêté’’, indique le communiqué de la Fédération sénégalaise de football.

Le document mentionne aussi qu’un délai d’option de trois mois sera accordé aux entraineurs concernés. Cette période de choix commencera à courir à partir de l’entrée en vigueur de la mesure. Le cumul de postes (sélectionneur national de petites catégories et coach de clubs de 1re ou 2e division) pose aujourd’hui problème aux entraîneurs locaux, puisque ces derniers sont souvent confrontés à un dilemme (défendre les intérêts du pays ou conserver les acquis d’une formation privée de football). On se rappelle l’absence de Youssouph Dabo à la Coupe arabes des U20 de 2020 en Arabie saoudite à laquelle le Sénégal a pris part en tant qu’invité. Le coach de Teungueuth FC avait laissé son adjoint Issa Aidara conduire les Lionceaux. Il avait choisi de se concentrer sur le championnat local. L’ancien entraineur de Mbour PC s’était retrouvé dans la même situation, lorsqu’il conduisait l’équipe nationale junior à la Can-2019 et au Mondial de leur catégorie.

Le coach du Jaraaf de Dakar, Malick Daf, s’est également retrouvé dans le même cas. L’ex-coach de l’US Ouakam était à la Can-2019 tenue en Tanzanie avec les cadets en plein championnat. Il en est de même pour Sidate Sarr de l’US Gorée. Son indisponibilité, causée par les voyages et préparations des Lionnes, a beaucoup handicapé le club goréen.

Les Insulaires avaient d’ailleurs frôlé la relégation, en fin de saison 2018-2019. Youssouph Dabo et Malick Daff risquaient de vivre la même situation, en début de saison 2020-2021. Ils sont actuellement en stage avec les sélections nationales, dans le cadre des préparatifs des tournois de qualification de la Can de leur catégorie. Les deux techniciens doivent également entamer la préparation des compétitions africaines de clubs (Ligue des champions et Coupe de la Caf). Ils vont prendre part aux tournois qualificatifs de football, fin novembre.

Mais ils pourraient très bientôt être appelés à choisir entre leurs clubs respectifs et les équipes nationales, puisque les préliminaires des compétitions interclubs auront lieu au même moment.

Souleymane Diallo, coach de la sélection féminine des U20, cumule cette tâche avec celle d’entraîneur de l’US Ouakam (Ligue 2). Le cumul de postes d’entraineur avait poussé la Fédération sénégalaise de football (FSF) à émettre, en 2018, son souhait de mettre fin à cette forme de collaboration, en recrutant des entraîneurs avec des contrats à plein temps. La décision est actée.

Rappelons que seul Aliou Cissé, entraineur des Lions, dispose d’un contrat permanent et exclusif avec la fédération. Lors de sa réunion d’hier, le Comité exécutif de la FSF a validé la proposition du directeur technique national consistant à fusionner les attelages techniques des équipes nationales des moins de 23 ans et locale. Ces deux équipes sont entrainées respectivement par Joseph Koto et Serigne Saliou Dia.

OUMAR BAYO BA