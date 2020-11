La liste des joueurs devant prendre part à la double confrontation Sénégal – Guinée-Bissau a connu des changements, avec la convocation de cinq nouveaux joueurs. L’annonce a été faite hier par un communiqué de la Fédération sénégalaise de football.

Selon le texte, le sélectionneur de l’équipe nationale, Aliou Cissé, a appelé Naby Sarr et Sada Thioub pour la suppléance de Keita Diao Baldé et Famara Diédhiou déclarés forfaits. Alpha Diounkou et Formose Mendy de la sélection des U20 sont aussi convoqués.

Ils vont remplacer les défenseurs Saliou Cissé et Ousseynou Ba. Le gardien des U20, Babacar Fall, est également rappelé. Mais le portier junior doit attendre les examens médicaux que Bingourou Kamara effectuera dès son arrivée en regroupement.

Pour rappel, la double confrontation Sénégal – Guinée-Bissau est prévue le 11 novembre au stade Lat Dior de Thiès (aller). Le match retour se tiendra le 15 novembre à Bissau.