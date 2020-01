Le président de la Confédération africaine de football (Caf), Ahmad Ahmad, a annoncé, hier, que leur structure va dévoiler, ce 15 janvier, les dates retenues pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can) prévue en 2021 au Cameroun.

La période de la tenue de la Can-2021 sera connue le 15 janvier 2020. C’est ce qu’a révélé hier le président de la Caf, Ahmad Ahmad, dans un entretien avec Radio France internationale (RFI). ‘’Les dates de la prochaine Can seront données le 15 janvier prochain. Nous allons nous réunir au Cameroun et prendre cette décision avec les représentants de l’État camerounais et ceux du football africain’’, a annoncé le Malgache. Cette déclaration du président de l’instance dirigeante du football africain intervient quelques semaines après sa sortie sur le site ‘’Insideworldfootball.com’’ où il exprimait son scepticisme sur la pérennité de la Can en période d’été, comme cela a été le cas avec l’édition de 2019 (21 juin-19 juillet).

Ahmad Ahmad disait qu’il est quasiment impossible d’organiser la Can-2021 au Cameroun dans la période fixée initialement (11 juin-9 juillet). ‘’A mon avis, il n’est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d’organiser la Coupe d’Afrique des nations en juin-juillet. C’est clair, nous devons donc prendre une décision sur la date’’, disait le patron du football africain. Le dirigeant malgache a réitéré, hier, la même inquiétude. Pour lui, les conditions météorologiques ne sont pas identiques partout sur le continent africain, car l’été au Nord n’a rien à voir avec l’été au Sud.

Mais en dehors des conditions météoritiques du pays hôte défavorables, la Caf est impactée par la décision de la Fifa d’organiser la Coupe du monde des clubs en été. Cette nouvelle mesure de l’instance mondiale du football semble donc compromettre la tenue de la Can dans la même période. La Coupe d’Afrique se tenait en hiver (janvier-février), mais la Caf a adopté une réforme sur la périodicité (juin-juillet en 2019.

Les dirigeants du football africain avaient délocalisé la Can en juin, dans le but de garantir la présence massive des joueurs évoluant en Europe et de mieux commercialiser l’événement. Ahmad Ahmad avait rappelé, dans ses précédentes déclarations, que la période d’été pouvait être changée selon les circonstances. ‘’Lorsque nous avons pris la décision de changer la période de la Can-2019 en Egypte, nous avons toujours dit que nous devons avoir une certaine flexibilité sur les dates. Le changement est dicté par les différentes conditions climatiques du continent. Je ne sais pas pourquoi les médias ont oublié que cela a été discuté en détail, lors du Symposium de la Caf en 2017 au Maroc’’, regrettait le dirigeant africain.

