Auteur d’un triplé lors de la victoire (3-1) du FC Metz contre Lorient, Ibrahima Niane trône au classement des buteurs de la Ligue 1 française, avec 6 buts en autant journées. L’ancien attaquant de Génération Foot s’annonce comme un sérieux prétendant à la pointe de l’attaque des Lions.

Ibrahima Niane est inarrêtable en championnat de France. L’attaquant du FC Metz s’est encore illustré, ce week-end, à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Il a permis à son équipe de remporter la victoire (3-1) face à Lorient, grâce à son triplé. Les Bretons ont ouvert le score par Pierre-Yves Hamel (36e). Mais les Grenats pouvaient compter sur leur nouveau buteur phénomène qui s’est chargé de faire tout le job.

A la 43e mn, l’ancien joueur de l’académie Génération Foot provoque un penalty qu’il se chargera d’exécuter, pour remettre les pendules à l’heure (44e) avant à la pause. De retour des vestiaires, le natif de Thiès prend les choses en main et donne l’avantage à son équipe. A l’heure de jeu, mis en orbite par Habib Maiga, Niane se joue de deux adversaires et envoie une frappe magnifique depuis les abords de la surface de réparation, qui termine dans le coin gauche du but. Le Sénégalais est encore passé par là trois minutes plus tard (63e). Victorien Angban envoie un long centre à Ibrahima Niane qui dévie la balle d’une tête croisée et marque à bout portant dans la partie droite du but.

Grâce à ce nouveau succès, le club de la Moselle s’éloigne de la zone rouge, en passant de la 17e à la 14e place (7 pts), à quatre longueurs du premier relégable, Strasbourg (18e, 3 pts), qui a perdu (3-0) face à Lille. C’est une victoire ‘’méritée’’, a soutenu le coach de Metz, Vincent Hoignon, en conférence de presse d’après-match. Selon lui, ‘’on ne peut qu’être satisfait de la prestation d’Ibrahima Niane. Ses performances sont montées crescendo. On n’avait pas vraiment de doute sur lui. On doit continuer à lui donner cette envie de progresser’’.

Des stats qui interpellent Aliou Cissé

Arrivé 2017 en provenance de l’académie Génération Foot de Déni Birame Ndao à l’âge de 18 ans, Niane s’est peu à peu imposé en Moselle. Auparavant, il avait déjà démontré à suffisance ses talents de buteur au Sénégal. L’ancien attaquant de la sélection junior du Sénégal a terminé meilleur buteur de la Ligue sénégalaise, avec 19 réalisations, la saison 2016-2017. GF avait d’ailleurs remporté son premier titre de champion du Sénégal dès sa première année dans l’élite. Petit à petit, le jeune attaquant a tissé sa toile sans tambour, ni trompette. S’attirant même parfois les critiques acerbes des supporters messins.

Mais la réussite étant au bout de l’effort, le jeune homme de 21 ans a vu sa persévérance récompensée. Face aux nombreuses sollicitations pour son buteur Habib Diallo, le staff technique de Metz a décidé de lui donner sa chance. Hoignon a misé sur Niane dès le début de saison. ‘’Derrière Habib Diallo, on a une solution, c’est Ibrahima Niane. On y croit tous. Ce sera évidemment une saison importante pour lui. Il devra montrer des choses’’. Le résultat se passe de tout commentaire. Le remplaçant de Diallo enchaine les belles performances. En six journées, il a marqué autant de buts. Il est l’unique buteur des Grenats depuis le début du championnat (il a marqué tous les six buts de Metz). Selon OptaJean, la page Twitter officielle de Stats Performances sur le football (et le sport) français, ‘’Ibrahima Niane est le 1er joueur à être l’auteur de 6 buts consécutifs de Metz en Ligue 1, sur les 70 dernières saisons’’. Il est également le meilleur buteur du moment de la Ligue française, devant Kakuta, Memphis Depay et Ganago, qui comptent chacun 4 buts.

Des statistiques évocatrices de la forme du joueur en ce début de saison. Ce qui fait dire à ‘’l’Equipe’’ que Niane ‘’s’annonce comme l’un des éléments à suivre dans les prochains mois’’.

L’ancien pensionnaire de l’équipe des moins de 20 ans du Sénégal se positionne comme un prétendant sérieux à la pointe de l’attaque de la sélection A. Si Aliou Cissé ne l’a pas convoqué pour les matches amicaux contre le Maroc et la Mauritanie, sa sélection devrait être envisageable pour les rendez-vous des Lions à venir.

LOUIS GEORGES DIATTA