Après l’Euro, les Jeux Olympiques et la Copa America, c’est au tour de la Can de subir le dictat la pandémie de Covid-19. La maladie du coronavirus menace la tenue de la Can 2019, programmée du 9 janvier au 6 février 2021, au Cameroun. La sortie récente du président de la Caf présage un report.

La Coupe d’Afrique des nations (Can) de 2021, menacée actuellement par la progression de la pandémie de Covid-19 sur le continent, peut faire l’objet d’un report. Le Cameroun, pays hôte de l’évènement, dispose encore de huit mois certes, mais le projet d’annulation des compétitions internationales de la Fifa au profit de celles des clubs, constitue un obstacle pour la poursuite des éliminatoires de la Can. La Confédération africaine de football (Caf) a déjà été contrainte de reporter les troisième, quatrième et cinquième journées initialement prévues en mars et juin. Ahmad Ahmad et ses collaborateurs envisagent repousser les prochains matches de qualification de la Coupe du monde 2022 (septembre et octobre 2020. Mais si l’instance dirigeante du football mondiale adopte sa mesure de repousser les matches internationaux, la Caf n’aura plus un autre choix que de différer sa plus prestigieuse compétition. Le président de la Caf n’exclut pas un report de la Can 2021.

Ahmad Ahmad, interpelé sur la question par un média allemand, a prôné la prudence. Il dit ne pas vouloir prendre une décision précipitée ‘’Nous ne pouvons pas envoyer nos jeunes à l’abattoir. A nous de voir et de discuter avec nos partenaires commerciaux, discuter avec tous ceux qui coopèrent avec nous dans l’organisation de ces compétitions et nous verrons ensuite’’, a-t-il déclaré à la Deutsche Welle. D’après lui, la structure dont il est à la tête privilégie d’abord la santé sur toute autre chose. ‘’En tant que président de la Can, j’invite personnellement tout le monde à être très prudent et attendre que la situation se normalise. Je ne veux pas que le football soit une source de déstabilisation des mesures barrières prises par les différents gouvernements pour faire face à cette pandémie. Face à une telle situation, j’estime que toutes les parties prenantes dans l’organisation de ces compétitions pourront se retrouver plus tard pour discuter et se concilier pour que l’on puisse ensemble trouver un moyen de reprendre ces compétitions’’, a-t-il ajouté.

La nouvelle déclaration du président de la Caf a été aussi précédée par celle de l’ancien international camerounais de football, Samuel Eto’o Fils. Le quadruple ballon d’or africain avait fait part de ses inquiétudes sur la tenue de la prochaine Coupe d’Afrique à la période prévue. ‘’Le plus important c’est la santé, et les instances du football africain l’ont bien compris. Je ne vois pas mon aîné, le grand frère Ahmad Ahmad risquer la santé des amoureux du ballon rond pour une Can’’, avait-il soutenu sur la télévision France 24.

Vers un dessaisissement du Cameroun

En cas de report de la Can 2021, la Caf aura du mal à l’organiser dans la même année. L’été 2021 est déjà surchargé avec le report de l’Euro et la Copa América. La Coupe d’Europe prévue du 11 juin au 11 juillet 2021 devra en principe coïncider à la Coupe du monde des clubs programmée (du 17 juin au 4 juillet) 2021 en Chine par la Fifa. La Copa America, initialement prévue du 12 juin au 12 juillet 2020 en Colombie et en Argentine, est aussi reportée en été 2021. L’Afrique aura donc du mal à concurrencer ces trois compétitions. Cette difficulté pourrait inciter à réfléchir sur un report en 2022, année de la Coupe du monde (Qatar, 21 novembre au 18 décembre).

La Can 2021 a déjà fait l’objet d’une modification en début 2020. Ahmad Ahmad et sa bande avaient décidé, en janvier dernier, d’organiser la compétition en période hivernale, pour des raisons climatiques, et non estivale comme la précédente édition en Egypte. Ils avaient indiqué que le mois de juin n’est pas favorable à la pratique du football au Cameroun. Ce même pays a été d’abord dessaisi de l’organisation de la Coupe d’Afrique en 2019 au profit de l’Egypte. Un report de l’édition de 2021 pourra entrainer un deuxième dessaisissement du pays de Samuel Eto’o. D’autant plus que la réaction du Cameroun, après la déclaration d’Ahmad Ahmad, n’est pas favorable à une organisation en été. Les autorités camerounaises ont maintenu leur désir d’organiser la Can de 2021 en période hivernale, du 9 janvier au 6 février 2021.