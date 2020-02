La tenue d’une Can tous les quatre ans, proposée par Gianni Infantino, a de fortes chances d’aboutir, si l’on sait que la Confédération africaine de football a souvent suivi les recommandations de la Fifa.

L’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can) est devenue un débat perpétuel, après la sortie du président de la Fédération internationale de football association (Fifa) dimanche dernier, au Maroc. Gianni Infantino, présent à un séminaire sur le développement des compétitions et des infrastructures footballistiques en Afrique, a préconisé l’organisation de la Can tous les quatre ans, au lieu de deux ans comme c’est le cas actuellement.

‘’Je propose d'organiser la Coupe d'Afrique des nations tous les quatre ans, au lieu de tous les deux ans, pour la rendre commercialement plus viable et attrayante au niveau mondial’’, a-t-il indiqué. Le Suisse a ensuite déploré la faiblesse des revenus de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football. Selon lui, la Can génère aujourd'hui vingt fois moins de revenus que le championnat d'Europe.

La proposition du président de la Fifa devrait être étudiée dans les prochaines semaines par les membres du Comité exécutif de la Caf. Mais ça ne serait pas surprenant de voir les dirigeants du football africain entériner la suggestion de Gianni Infantino. Le président Ahmad Ahmad et ses collaborateurs sont, depuis 2015, aux ordres de la Fifa. La Can fait, depuis le mois d’août dernier, l’objet d’un audit mené par la Sénégalaise Fatma Samoura, Secrétaire générale de la Fifa, dont le mandat est arrivé à terme le 31 janvier dernier. Cette situation n’a pas plu à beaucoup de dirigeants de fédérations africaines. Ces derniers estiment d’ailleurs qu’il s’agit plus d’une mise sous tutelle que d'un audit.

Le successeur de Blatter ne s’est pas limité à sa proposition de changement de périodicité de la Can. Il a, en outre, promis de verser un milliard de dollars (environ 500 milliards de francs CFA) aux pays africains pour l’acquisition de stades de classe internationale, dans le but d’accélérer le développement du football africain.

La Caf devient ainsi redevable envers la Fifa. Donc, si Infantino demande à Ahmad Ahmad et son équipe de réviser leur calendrier, il leur sera difficile de dire non.

Mais avant de se prononcer sur la fréquence de son plus grand tournoi, la Caf devrait régler, au préalable, sa périodicité. La Can a subi une modification récente, en janvier 2020. Le président Ahmad et ses collaborateurs ont annoncé que la Coupe d’Afrique se jouera au Cameroun en 2021, non plus en été comme celle de 2019, mais en hiver. Après leur décision d’organiser la prochaine Can entre janvier et février, ils n’ont pas précisé s’ils vont retourner en été ou pas.

Mais les réalités du terrain ne permettent pas aux Africains de tenir leur plus prestigieuse compétition tous les quatre ans, contrairement à leurs homologues européens. Ces derniers ont réussi à combler les années creuses par la tenue annuelle de la Ligue européenne des champions. L’Union des associations européennes de football (UEFA) a également initié, en 2018, la Ligue des nations. C’est tout le contraire en Afrique où la Can est la seule véritable vitrine du football. La Ligue africaine des champions et la Coupe de la Caf n’étant pas bien suivies à travers le monde, les footballeurs africains (locaux et expatriés) profitaient de la Can pour parfaire leur niveau et changer de clubs.

Donc, une Can tous les quatre ans, avec des compétitions locales moyennement médiatisées (Coupe Caf et Ligue des champions) peut tuer le football africain.

Au demeurant, une Can tous les quatre ans devrait permettre d’éviter un télescopage entre cette compétition et la nouvelle trouvaille de la Fifa, la Coupe du monde des clubs prévue en été. La réforme de l’instance mondiale du football prévoyant d’organiser le Mondial des clubs entre juin et juillet 2021, a amené la Caf à reprogrammer la compétition en hiver de la même année.

OUMAR BAYO BA