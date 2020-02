Diamono, Avenir de Mbacké et Sonacos ne prendront pas part au championnat régional de football de Diourbel. Ces trois clubs sont suspendus par la commission de discipline. Frustrés par la mesure, ils comptent interjeter appel devant la Fédération sénégalaise de football.

La crise au sein du championnat régional de football de Diourbel de la saison 2018-2019 s’est prolongée cette année. Elle a débouché sur la suspension, par la Commission de discipline de la Ligue de football de Diourbel, des clubs Diamono (junior-senior), Avenir de Mbacké (junior-senior) et Sonacos (junior) pour une durée d’un an ferme. Les sanctions ont été mentionnées dans le procès-verbal de sa réunion du 31 janvier 2020 qu’elle a publié hier.

La commission de discipline fonde sa mesure sur le non-respect des dispositions de l’article 26 des règlements généraux de la ligue de Diourbel par les trois équipes mises en cause.

Suspendus, les clubs concernés ne comptent pas baisser les bras. Face à la presse, hier, leur porte-parole, Moussa Diaw Dieng, a indiqué que les trois équipes vont interjeter dès aujourd’hui auprès de la Fédération sénégalaise de football, pour être rétablies dans leurs droits. ‘’On va porter ce problème devant les fédéraux. Il n’est pas question que la fédération règle les problèmes des autres régions et laisse les dirigeants de Diourbel se tuer entre eux pour des intérêts. La balle n’est plus dans le camp de la ligue de Diourbel. Elle est maintenant devant l’instance supérieure. Il appartient à la fédération de convoquer son Comité exécutif’’, indique le dirigeant.

Le président de Diamono a aussi nié les faits que la ligue leur impute. Selon lui, l’absence des trois clubs, lors des rencontres auxquelles ils ont été déclarés forfaits, était légitime. L’ex vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel estime qu’ils étaient fondés à répondre à la convocation du secrétaire général Serge Baldé, au détriment de celle servie par le premier vice-président Ely Birahim Fall.

‘’Diamono et Avenir de Mbacké ne peuvent pas déférer à deux convocations différentes pour un match. Elles ont reçu, à plusieurs reprises, deux convocations signées respectivement par le vice-président de la ligue régionale et le secrétaire de la ligue pour jouer dans des stades différents, Nelson Mandela de Mbacké et Ely Manel Fall. Ç’est comme ça que les choses se sont passées. Après les forfaits, nous avions saisi la fédération. Cette dernière avait mis en place un comité devant venir à Diourbel régler les problèmes, mais les gens trainent toujours les pieds’’, ajoute l’ancien vice-président de l’Organisation nationale de coordination des activités de vacances (Oncav).

Moussa Diaw Dieng n’a pas manqué de soulever l’incompétence du vice-président pour la convocation des rencontres. Pour lui, cette prérogative est réservée exclusivement au secrétaire général de la ligue. ‘’Les textes de la fédération sont clairs : c’est le secrétaire général qui convoque les matches. Mais le président de la ligue de Diourbel l’a écarté à cause d’un différend entre eux. Les clubs n’ont pas intérêt à ne pas aller jouer, mais ils doivent, a priori, recevoir une convocation en bonne et due forme signée par le secrétaire général’’, soutient-il.

Pour sa part, le président de la Ligue de football de Diourbel a préféré garder le silence. ‘’Je ne vais pas polémiquer sur cette affaire. Je n’ai jamais influencé les décisions prises par les membres du conseil de discipline. Ces derniers travaillent en toute souveraineté. Ils n’ont qu’à porter l’affaire devant la fédération, s’ils ne sont pas d’accord sur les sanctions’’, a répondu Abdoulaye Fall au bout du fil.

Cette crise remonte au 9 mars 2019, après la réunion du comité exécutif pour la programmation des rencontres du championnat régional de football de Diourbel, au cours de laquelle les membres de la ligue n’ont pas trouvé de consensus sur la personne compétente pour établir la programmation des matches. Cette mésentente avait créé une guéguerre entre le premier vice-président chargé des activités administratives et sportives, Ely Birahim Fall, et le secrétaire général de la ligue, Serge Baldé. Devant cette impasse, le président de la Ligue régionale de football de Diourbel, Ablaye Fall, a tranché en faveur du premier vice-président chargé des activités administratives et sportives.

OUMAR BAYO BA