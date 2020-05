Les championnats nationaux de football ne seront pas arrêtés. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé, lors de sa réunion d’urgence, hier, de maintenir la suspension des compétitions jusqu’en novembre prochain, période à laquelle elle prévoit de boucler sa saison par la formule des play-offs, afin de désigner les champions et les représentants du Sénégal aux compétitions des clubs de la Caf.

Les différents acteurs du football sont enfin édifiés sur la suite réservée aux différents championnats. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé, dans un communiqué, sa stratégie relative à une reprise des compétitions suspendues depuis plus de deux mois, à cause de la crise sanitaire relative à la pandémie de la Covid-19. Lors de la réunion du Comité d’urgence tenue hier, les fédéraux ont décidé de poursuivre jusqu’à leurs termes les différents championnats. Cependant, compte tenu ‘’du contexte de la pandémie qui devient de plus en plus inquiétante et la décision des autorités de prolonger l’état d’urgence’’, le président de la FSF et ses collaborateurs ont jugé plus sage de ne pas regagner ‘’dans l’immédiat’’ les stades.

Ainsi, il est prévu de ‘’différer la reprise des championnats de Ligue 1, Ligue 2, Nationale 1, Nationale 2 et du football féminin (D 1 et 2) au mois de novembre 2020, selon la formule de play-off et de play-down’’. La FSF a opté pour le critère du mérite sportif pour désigner les représentants du Sénégal aux différentes compétitions des clubs de la Caf la saison prochaine, à savoir la Ligue africaine des champions et la Coupe de la confédération. Il s’agira des équipes de Ligue 1 classées 1er et 2e à la fin de l’exercice 2019-2020 en cours.

A propos des championnats régionaux, la fédération de football a décidé également de poursuivre, ‘’sous forme de play-offs ou matchs à éliminatoire directe, pour désigner les équipes qualifiées au tournoi de montée en Nationale 2’’, à la période allant du 1er novembre au 31 décembre prochains. Quant aux compétitions en petites catégories et de beach soccer, il a été retenu tout simplement de les reporter jusqu’à la saison 2020-2021.

Des subventions à hauteur de 282,1 millions de F CFA

Pour accompagner les différents acteurs et entités du football touchés par la pandémie du coronavirus, la Fédération sénégalaise de football a prévu une aide financière qui s’élève à 282 100 000 F CFA. Ainsi, les 14 clubs de Ligue 1 empocheront chacun 5 millions et 3,5 millions pour les équipes de Ligue 2. La FSF annonce le début du payement des honoraires des arbitres pour la saison 2019-2020 des championnats amateurs et professionnels ‘’à partir de la semaine prochaine’’. La FSF dit attendre les fonds provenant de ‘’l’Etat du Sénégal, de la Fifa (environ 302 millions de francs CFA) et de la Caf’’. Conformément à la lettre circulaire n°1714 du 7 avril 2020 de la secrétaire générale de la Fifa relative aux questions règlementaires et de stabilité contractuelle, les contrats entre clubs, joueurs et encadreurs seront ‘’prorogés jusqu’à la fin de la deuxième partie de la saison 2019-2020’’.

Toutes ces mesures ont été prises, précise le communiqué, sur la base des rapports des groupes de travail mis en place. Il s’agit des mesures préventives prescrites par la commission centrale médicale, des suggestions de schémas de reprise des membres du comité exécutif et présidents de ligues régionales de football et du rapport sur l’impact économique de la Covid-19 et les coûts financiers d’un plan de relance post pandémique.

Par ailleurs, pour garantir la sécurité des joueurs et des différents acteurs, la fédération compte mettre en place ‘’un comité de veille pour le respect des dispositions et mesures préventives spécifiques édictées par la Commission centrale médicale de la FSF sur les lieux d’entrainement et de compétitions’’.

Toutes les compétitions de football ont été suspendues depuis mars dernier par la Fédération sénégalaise de football. Le championnat de Ligue 1 s’était arrêté à la 13e journée et Teungueth FC (33 pts) occupe le fauteuil de leader, avec douze longueurs d’avance sur son dauphin, le Jaraaf de Dakar (2e, 21 pts), talonné par l’As Douanes (3e, 21 pts). La Ligue 2, également, avait bouclé sa première phase (13 journées) avec la domination de la Linguère de Saint-Louis (28 pts), suivie de l’Us Ouakam (2e) et de Demba Diop (3e) qui comptent le même nombre de points (22).

LOUIS GEORGES DIATTA