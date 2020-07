La Confédération africaine de football (Caf) a fini par admettre l’impossibilité de tenir la Coupe d’Afrique des nations (Can) en janvier 2021 (du 9 janvier au 6 février) en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19. Hier, son Comité exécutif a pris la décision de reporter l’événement d’un an, en janvier 2022, au Cameroun.

La Coupe d’Afrique des nations (Can) de football n’aura pas lieu en janvier 2021. Après plusieurs mois d’attente, la Confédération africaine de football (Caf) s’est finalement résolue à voir la réalité en face, dans ce contexte de propagation de la pandémie de Covid-19 sur le continent et dans le monde. C’est à l’issue d’une réunion par vidéoconférence, hier, que le Comité exécutif de la Caf a pris la décision de repousser d’un an la date de la tenue de la 33e édition de la Can, initialement prévue du 9 janvier au 6 février 2021.

‘’Après consultation des différentes parties prenantes et compte tenu de la situation mondiale actuelle, le tournoi phare continental a été reprogrammé en janvier 2022’’, a informé l’instance dirigeante du ballon rond africain dans un communiqué publié sur son site officiel.

Selon le président de la Caf, cette décision va dans ‘’l’intérêt de notre football’’. ‘’La santé est la priorité absolue. Le pic de la pandémie n’est pas atteint’’, a déclaré Ahmad Ahmad, à l’occasion d’une conférence de presse virtuelle, à l’issue de la réunion du Comité exécutif. Le report de la Can s’explique également par le fait que la phase éliminatoire de la compétition a connu un grand retard. Les équipes n’ont joué que deux matches sur six journées. Du fait de l’incertitude qui plane sur la reprise des activités à cause de la progression incessante de la pandémie du coronavirus sur le continent, la Caf ne pouvait faire autrement que de revoir son calendrier. Pour le moment, la nouvelle programmation n’est pas encore connue. La Confédération africaine de football promet de communiquer les dates de la phase finale et des matchs restants des éliminatoires ‘’en temps opportun’’.

Ce chamboulement du calendrier du football africain concerne également d’autres compétitions comme le Championnat d’Afrique des nations (Chan), initialement prévu en avril dernier au Cameroun, avant d’être repoussé à cause de la Covid-19. Ce tournoi se tiendra donc en janvier 2021, à la place de la Can, entre le 9 janvier et le 6 février, au Cameroun. Pour le patron du football africain, le Chan sera ‘’comme une forme de test’’ pour le pays hôte. Il s’est d’ailleurs réjoui de l’état d’avancement des préparatifs pour ces deux événements sportifs. ‘’Le Comité exécutif de la Caf est satisfait des autorités camerounaises pour leur engagement dans l’accueil des deux compétitions. Le Cameroun est prêt à accueillir l’une ou l’autre compétition et respecte le calendrier prévu’’, a affirmé Ahmad.

Mané, Ballon d’or africain un an de plus

Il faudra attendre encore l’année prochaine pour prétendre à la succession de Sadio Mané au Ballon d’or africain. Car la Confédération africaine de football a décidé d’annuler l’édition 2020 des Caf Awards. Ainsi, le nouveau champion d’Angleterre, avec Liverpool, gardera sa couronne pour une année supplémentaire. Le Sénégalais avait remporté le graal la saison dernière chez son coéquipier Salah et concurrent farouche au titre de meilleur joueur africain.

Toutefois, la Caf a annoncé le maintien du ‘’’partenaire majeur de l’événement’’. ‘’Le groupe Pickalbatros a réitéré son engagement contractuel pour les deux prochaines éditions’’.

La Caf a annoncé également la reprise de ses compétitions de clubs pour le mois de septembre prochain. ‘’Les compétitions interclubs, à savoir la Ligue des champions de la Caf et la Coupe de la Confédération de la Caf reprendront en septembre sous le format ‘’Final Four’’. Chaque demi-finale sera disputée en un match unique’’. Le Maroc est désigné comme pays hôte de la Final Four de la Coupe de la confédération. Le lieu devant abriter le reste de la Coupe de la Caf, par contre, reste à déterminer.

La Coupe d'Afrique des nations féminine n’a pas non plus été épargnée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ainsi, l’édition 2020 est annulée.

Par ailleurs, le Comité exécutif a annoncé le lancement de la Ligue des Champions féminine de la Caf dès 2021. ‘’Le format de la compétition ainsi que d'autres détails autour de l’évènement seront communiqués en temps opportun’’.

Concernant l’Assemblée générale élective de la Caf, elle se tiendra le 12 mars 2021, ‘’conformément aux recommandations du Comité de gouvernance de la Caf’’. Alors que la 42e Assemblée générale ordinaire de l’instance dirigeante du football africain a été reportée à décembre 2020 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

LOUIS GEORGES DIATTA