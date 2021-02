Teungueth FC effectue son baptême du feu en phase de poules de la Ligue africaine des champions, ce samedi, sur le terrain de l’Espérance sportive de Tunis, en match comptant pour la 1re journée de la poule D. Le lendemain, le Jaraaf de Dakar, en déplacement, affronte le Platinum du Zimbabwe, pour la manche aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération de la Caf.

Après une pause de plus d’un mois, les compétitions des clubs de la Confédération africaine de football (Caf) ont repris ce vendredi. Les représentants du Sénégal, notamment Teungueth FC en Ligue africaine des champions (Lac) et le Jaraaf de Dakar en Coupe de la Confédération de la Caf, entrent en lice ce week-end avec des objectifs différents.

Qualifié pour la phase de poules de la Lac, le club de Rufisque partage la poule D avec le Zamalek d’Egypte, le Mouloudia club d’Alger et l’Espérance sportive de Tunis (EST). Les Rufisquois effectuent leur baptême du feu face aux Tunisiens, ce samedi, pour le compte de la 1re journée du groupe D. Le TFC, jeune club qui a accédé à l’élite du football sénégalais, il n’y a que quatre saisons, défie le gros calibre du football africain, l’EST, quatre fois championne d’Afrique (1994, 2011, 2018 et 2019). Les Sénégalais essayeront de bien se comporter durant ce match qui parait déséquilibré, au vu du palmarès des deux équipes. Mais les hommes de Youssoupha Dabo aborderont cette rencontre en aillant en tête leur exploit devant le Raja Casablanca, lors du dernier tour de la Ligue africaine des champions. C’est d’ailleurs ce qu’attend d’eux leur coach une fois les pieds sur la pelouse.

‘’Il faut qu’ils croient en leurs qualités, parce qu’ils ont travaillé dur pour arriver à ce niveau’’. Le technicien sait que le mental sera déterminant dans ce genre de match, car le ‘’doute’’ pourrait être fatal à ses joueurs. ‘’Il ne faut pas non plus qu’ils soient dans le doute, à ce stade de la compétition. ‘’La concentration sera très importante sur ce match. Et comme je l’ai dit aux garçons, il faut qu’ils restent ensemble le plus longtemps possible sur le terrain. Le plus longtemps possible sur ce match qui va se jouer sur des détails’’, a-t-il insisté dans un entretien avec ‘’Stades’’.

Cela est d’autant plus vrai que l’adversaire, qui joue à domicile, voudra à tout prix prendre le maximum des points face à l’équipe censée la plus faible de la poule D pour mieux aborder la suite de la compétition. Car l’Espérance de Tunis aura fort à faire au Zamalek d’Egypte lors de la 3e journée. Les deux équipes s’étaient croisées la saison écoulée en quarts de finale. Les Egyptiens se sont qualifiés grâce à leur large victoire (3-1) à l’aller. La courte victoire (1-0) des Tunisiens au retour n’a pas suffi.

L’ES Tunis voudra donc prendre sa revanche sur le vice-champion d’Afrique.

Le Jaraaf en quête d’exploit

L’autre représentant sénégalais en Coupe de la Confédération joue, ce dimanche, contre le club zimbabwéen du Platinium, en match comptant pour la manche aller du tour de cadrage qualificatif à la phase de poules. Les Vert et Blanc de la Médina essayeront d’imiter Teungueth FC en accédant au prochain tour de la Coupe de la Caf. Les Médinois ont démontré, lors de leur dernière sortie, qu’ils savaient bien gérer leur match à l’extérieur. Car, après avoir perdu à domicile (0-1), les Sénégalais sont allés décrocher leur qualification en s’imposant sur le terrain de San Pedro (1-2). Les hommes de Malick Daf tenteront de rééditer ce résultat avant la manche retour, dans une semaine au stade Lat Dior de Thiès.

Mais le Platinium, même s’il ne fait pas partie des cadors du football africain, a une expérience plus poussée que son adversaire en compétitions africaines. La saison écoulée, le champion du Zimbabwe a joué la phase de poules de la Ligue des champions où son aventure s’est arrêtée. Il a terminé à la dernière place du groupe B derrière l’Etoile sportive du Sahel (1er, 12 pts), le vainqueur de la Lac, Al Ahly (2e, 11 pts) et Al Hilal du Soudan (3e, 10 pts). Cette année, l’objectif sera d’atteindre la phase de poules de la Coupe Caf. Et cela passe d’abord par une victoire à domicile contre le Jaraaf.

Résultats LAC - PREMIERE JOURNEE Vendredi AS Vita Club - Simba Zamalek - MC Alger Samedi 13h Espérance Tunis - Teungueth FC TP Mazembe - Belouizdad 16h Horoya - Petro Mamelodi - Al-Hilal COUPE DE LA CAF - 2E TOUR Dimanche 13h Platinum - Jaraaf

LOUIS GEORGES DIATTA