Si la France est le seul pays d'Europe à avoir arrêté sa saison de foot, d'autres l'ont imitée ailleurs. La Guinée est devenue ce vendredi le troisième pays d'Afrique qui arrête sa saison à cause de la pandémie de coronavirus, après l'Angola et le Kenya. La saison guinéenne avait commencé en octobre et devait s'achever en juin.

« On ne sait pas quand la pandémie va s'arrêter. À l'approche de la saison des pluies et sachant que le virus est toujours là, nous avons décidé d'arrêter le Championnat », a déclaré Mathurin Bangoura, président de la Ligue. Aucun titre de champion n'est accordé, et il n'y aura ni promotion ni relégation. Les membres de la confédération africaine peuvent décider jusqu'au 5 mai d'arrêter ou de continuer la saison.