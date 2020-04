Sonacos, Diamono et Avenir de Mbacké, suspendus par la Ligue de Diourbel, seront réintégrés dans le championnat régional. La Commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football (FSF) leur a donné gain de cause, à la suite de leur appel sur cette décision de suspension.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a rendu, hier, son verdict sur le différend opposant la Ligue de football de Diourbel et trois de ses clubs : Sonacos, Diamono et Avenir de Mbacké. La Commission de discipline de l’instance dirigeante du football sénégalais a ordonné la réintégration de ces trois équipes suspendues pour le reste de la saison, le 31 janvier dernier. La commission de discipline fonde sa décision sur le caractère illégal de la sanction prise par les membres de la Ligue diourbelloise.

Selon elle, la ligue de football ne pouvait sanctionner ces trois clubs en se basant sur leur absence, dès lors qu’ils avaient reçu deux convocations différentes pour disputer leurs rencontres cette saison.

Le procès-verbal a mentionné que la structure dirigeante du ballon rond de Diourbel doit porter l’entière responsabilité de ce dysfonctionnement. Les membres de la Commission de discipline de la FSF ont infirmé toutes les dispositions contenues dans le procès-verbal n°4 de la Ligue de Diourbel reprochant aux formations de la Sonacos (junior), de l’AS Mbacké (sénior) et de l’Avenir de Mbacké (sénior) de violer le non-respect de l’obligation d’aviser la ligue et le club adverse à 48 heures de la rencontre, conformément à l’article 26 des règlements généraux de la FSF.

Après leur suspension, les trois clubs ont interjeté appel auprès de la Fédération sénégalaise de football pour être rétablis dans leurs droits. Ils ont évoqué leur inaptitude à répondre à deux convocations signées respectivement par le premier vice-président Ely Birahim Fall et le secrétaire général Serge Baldé. La FSF leur a donné gain de cause, en ordonnant leur réintégration dans le championnat régional de football de Diourbel en cours.

Cette crise remonte à la date du 9 mars 2019, après la réunion du comité exécutif pour la programmation des rencontres du championnat régional de football de Diourbel, au cours de laquelle les membres de la ligue locale n’ont pas trouvé un consensus sur la personne compétente pour établir la programmation des matches. Ceci avait créé une guéguerre entre le premier vice-président chargé des activités administratives et sportives, Ely Birahim Fall, et le secrétaire général de la ligue, Serge Baldé. Devant cette impasse le président de la Ligue régionale de football de Diourbel, Ablaye Fall, avait tranché en faveur du premier vice-président chargé des activités administratives et sportives. Les trois clubs ont ensuite été déclarés forfaits et suspendus.

OUMAR BAYO BA