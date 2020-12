L’envie de binationaux de rejoindre les rangs des Lions se fait ressentir de plus en plus. Il n’y a pas longtemps, Amadou Tidiane Dia, Abdallah Sima et Ismail Jakobs ont déclaré leur flamme à la sélection nationale. Tous veulent porter les couleurs du pays et représenter dignement le Sénégal au plan continental et international.

Ils s’appellent Ismail Jakobs, Abdallah Sima et Amadou Tidiane Dia. Ils ont vu le jour dans divers horizons. Ils jouent dans de championnats différents. L’un évolue au pays de l’Oncle Sam, l’autre en République tchèque et le troisième dans le vieux continent, plus précisément en Allemagne. Mais tous ont le même rêve et nourrissent l’ambition de jouer pour leur pays d’origine. La sélection du Sénégal reste le premier choix de ces jeunes binationaux.

Amadou Dia pour épauler Sabaly ou Ciss

L’envie et la détermination de rejoindre les poulains d’Aliou Cissé sont les sentiments les mieux partagés par ces trois jeunes joueurs dont l’un est un arrière gauche. Des arrivées qui pourraient résoudre la lancinante problématique d’un vrai latéral gauche dont souffre le Sénégal depuis quelques années.

Né le 7 juin 1993, Amadou Tidiane Dia désire rejoindre la Tanière. A 27 ans, ce jeune Franco-Américain, qui a vu le jour à Nantes, en France, veut jouer pour le Sénégal, même s’il a déjà évolué sous les couleurs des États-Unis à trois reprises avec la sélection U18 en 2010. Du haut de son 1m78, Amadou Tidiane Dia se bat en Major League Soccer (MLS) aux côtés de ses coéquipiers pour tirer son club du Sporting de Kansas City vers le haut. Arrière gauche de métier, le Sénégalais pourrait tirer profit de son arrivée, si cela venait à se concrétiser.

En tout cas, l’ancien pensionnaire de l’Impact de Montréal (Canada) et ex-coéquipier de Didier Drogba rêve aussi de jouer pour le pays dont est originaire son papa.

Abdallah Sima, une valeur sûre à Prague

Né le 17 juin 2001, Abdallah Sima, qui a été repéré en 11e division française, n’a qu’une seule envie : jouer pour les Lions. Ce jeune attaquant de 19 ans, qui évolue actuellement au Slavia Prague, en République tchèque, a récemment déclaré être à l’écoute du sélectionneur national Aliou Cissé. Cette année, le jeune attaquant a déjà joué au total 13 matches dont six en Europa League et sept en Fortuna Liga (Tchéquie). L’ailier droit Abdallah Sima a connu quatre titularisations en Europa League et cinq en championnat. Il fait un début de saison remarquable avec les siens. A 19 ans, il enchaîne les buts sous le maillot du Slavia Prague. Il a réussi à faire trembler les filets à 9 reprises en 13 apparitions et délivré une passe décisive.

Une performance remarquable qui suscite l'intérêt de plusieurs grosses écuries européennes. Il s’agit de West Ham qui serait le club le plus intéressé, d’Arsenal, mais aussi de la Juventus, révèlent des médias anglais. Sous contrat avec le Slavia Prague jusqu'en 2023, Abdallah Sima est réputé pour sa vitesse, sa percussion, mais aussi sa capacité à éliminer facilement son vis-à-vis. Voilà pourquoi il fait parler de lui en Europe. Mais l’équipe qui voudra s’attacher les services de Sima doit casquer fort, puisque le président du Slavia a récemment indiqué que le montant du transfert du jeune attaquant est fixé à 50 millions d'euros.

Jakobs, un ‘’Allemand’’ qui a envie du Sénégal

Fils d’Oumar Seck, le jeune ailier gauche, capable aussi d’évoluer au poste d’arrière gauche, a récemment manifesté son envie de rejoindre la sélection nationale du pays d’origine de son papa. Sa maman est de nationalité allemande. Mais le joueur de 21 ans, ‘’gaucher’’ de métier, a dit toute sa volonté de jouer pour le Sénégal. Depuis son jeune âge, Ismail Jakobs avait intégré le centre de formation de Cologne. L’ailier gauche du club, actuel 15e du championnat allemand, avait d’abord joué pour la sélection des U19 de la Cologne avant d’être mis à la disposition de l’équipe A.

Titulaire depuis le début de la saison, Ismail Jakobs est doué et doté de techniques de dribble hors pair. C’est ce jeune joueur né le 17 août 1999 en Allemagne qui rêve d’intégrer la Tanière des Lions et d’évoluer aux côtés des stars Sadio Mané et Kalidou Coulibaly.

GAUSTIN DIATTA