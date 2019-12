Deux actions litigieuses dans la surface du FC Barcelone en première période font énormément parler dans les réactions d'après-match des acteurs de la rencontre.

Il était attendu ce Clasico. Mais finalement, les deux ennemis jurés du football espagnol auront livré un spectacle assez pauvre, malgré quelques séquences intéressantes côté madrilène en première période. Un 0-0 qui, dans le fond, arrange peut-être les deux équipes dans ce coude à coude qu’elles vont se livrer pour le titre. S’il n’y a pas vraiment eu de moments marquants d’un point de vue footballistique dans ce match, la chose est bien différente si on parle d’arbitrage. Sur les réseaux sociaux et les différents médias en ligne, deux actions font couler beaucoup d’encre. « Sans but et sans VAR », titre par exemple AS, en référence à ces deux situations dans la surface du Barça.

Une semelle de Lenglet sur Raphaël Varane (18e), puis une poussette de Rakitic sur le défenseur français (20e). Interrogé dès la fin de la rencontre, Sergio Ramos n’a pas forcément voulu charger l’arbitre de la rencontre, Alejandro José Hernandez Hernandez, mais il a tout de même été très clair sur les actions polémiques en question : « on vu ça à la pause, on voit de façon claire que ce sont 2 penaltys. Mais quoi que je dise maintenant, ça ne changera rien. La VAR est là pour aider, quand il y a un doute on peut faire appel à elle, ça n’a pas été comme ça cette fois ci. Pas de chance, ça nous arrivera peut-être à nous, quand on fera une faute dans la surface il ne regardera pas, ce sont des choses qui arrivent dans le foot et qu’on ne peut pas contrôler ». En zone mixte, Casemiro a tenu des propos similaires à ceux de Ramos, et a regretté que l’arbitre ne soit pas aller revoir l’action

Emilio Butragueño s’en prend à l’arbitre

De son côté, le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid Emilio Butragueño s’est montré particulièrement tranchant. « Nous sommes en faveur de la VAR. Mais c’est déconcertant que l’arbitre ne soit pas intervenu, pour nous ce sont deux actions très claires que l’arbitre n’a pas pu voir sur le coup. Nous ne comprenons pas pourquoi elle n’a pas été utilisée. C’est très déconcertant pour nous », a expliqué le dirigeant, qui n’en est pas à sa première sortie contre la VAR cette saison. Zinedine Zidane lui a préféré parler du contenu de la rencontre en conférence de presse, évitant le sujet : « l’arbitre et la VAR n’ont pas donné de penalty et je ne peux rien faire. C’est terminé ».

Ivan Rakitic, impliqué sur un de ces potentiels penaltys, a lui aussi parlé devant les caméras de Movistar, répondant à Varane qui s’est plaint de poussette sur le moment. « Je respecte beaucoup Varane mais il ne faut pas qu’il parle de ça, sinon nous aussi on aurait des choses à dire. Il n’y a pas besoin de parler de ça. Dans un match il faut se pousser, lutter entre nous, parce qu’on veut se battre (pour gagner, NDLR), et c’est tout », a lancé le Croate, qui explique donc cette action par un duel habituel qu’il y a dans les surfaces à la retombée d’un centre. Les prochains jours vont encore être très animés de l’autre côté des Pyrénées...

FOOTMERCATO.NET