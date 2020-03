Battues en terre Zambienne, les Lionnes Indomptables manquent l’occasion de décrocher un ticket direct pour les jeux Olympiques de Tokyo. Les Lionnes s’inclinent 2-1 face à la Zambie au Nkoloma Stadium. Le but du Cameroun a été inscrit par Nchout Ajara. Le Cameroun a gagné 3-2 au match aller. En appliquant la règle des buts à l’extérieur, la Zambie se qualifie directement pour les Jeux Olympiques 2020 (2-1, agg 4-4).

Aboudi Onguéné et ses coéquipières elles s’inclinent sur le score de 2-1 et manquent donc d’accrocher l’unique ticket directement qualificatif pour Tokyo, ceci à cause d’une différence de buts à l’extérieur déficitaire. Menées à la pause sur le score de 2-0, les filles d’Alain Djeumfa n’ont pas su renverser la vapeur. L’unique et tardif but Camerounais intervient à la 89e minute par l’entremise de l’inévitable attaquante de Valerenga Njoya Ajara.

Les Lionnes Indomptables devront encore fouler les pelouses pour espérer décrocher le dernier ticket féminin pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sera face à l’équipe Chilienne, barragiste en CONMEBOL, la Confédération sud-américaine. La double confrontation face aux chiliennes se disputera les 9 et 15 Avril prochain.