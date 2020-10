Bloqué par la crise économique, Lionel Messi n'est pas parti du Barça. Par effet domino, les Blaugranas n'ont pas pu recruter les joueurs visés durant ce mercato comme Memphis Depay et Eric Garcia. D'autres joueurs sont aussi restés sur le carreau.

Le Mercato a refermé ses portes et livré son verdict. Durant ce dernier week-end, de nombreux mouvements se sont conclus dans la précipitation comme Rafinha au PSG par exemple. D'autres transferts et ou prêts n'ont pu avoir lieu. Certains joueurs ont espéré jusqu'au dernier moment ce lundi soir sans pouvoir bouger au final. Ils sont les grands perdants du mercato car ils vont devoir vivre avec une situation qu'ils ne désirent pas et cela jusqu'au prochain mercato et même sur toute une saison.

Le faux-départ de Messi a bloqué le mercato du Barça

Il y a d'abord Lionel Messi, qui est probablement la clé de nombreux dossiers que nous allons vous présenter dans ce papier. L'Argentin a tout fait pour quitter le Barça seulement les chiffres fous qu'auraient engendré son transfert ont refroidi tous les prétendants. La Pulga est finalement restée en Catalogne et cela a cadenassé le marché du FC Barcelone. Sans la manne financière qu'aurait rapporté la vente du sextuple Ballon d'Or, les Blaugranas n'ont pu concrétiser les venues d'Eric Garcia ou encore Memphis Depay.

Les gardiens de but aussi ont été touchés par un mercato qui n'a pas toujours tourné rond pour eux. Kepa Arrizabalaga n'est que l'ombre de lui même à Chelsea. Frank Lampard a obtenu le transfert d'Edouard Mendy mais le Basque n'a pas trouvé preneur et risque de passer la saison sur le banc si l'ancien Rennais réussit son intégration. Dire qu'il a coûté 80 M€ il y a seulement deux ans... Toujours chez les Blues, Emerson a été cité au PSG ou encore la Juventus pour finalement rester au club où il est devancé dans la hiérarchie par Chilwell et Marcos Alonso. Antonio Rüdiger va sans doute trouver le temps long, lui qui a été courtisé par le PSG et Tottenham pour finalement rester à Chelsea.

M'Baye Niang n'a pas réussi à quitter Rennes

Du côté de Manchester United, Sergio Romero est passé 3e gardien avec le retour de prêt de Dean Henderson. Un temps dans le viseur de West Ham et d'Everton pour doubler le poste, l'international argentin est finalement resté à quai et risque de regarder depuis la tribune les matches des Red Devils cette saison. Il sera probablement accompagné par son compatriote Marcos Rojo, de retour de prêt d'Estudiantes, à qui il reste aussi un an de contrat. Ismaïla Sarr n'a lui pas rejoint MU mais garde une chance de bouger de Watford, descendu en Championship, puisque le mercato anglais entre les différentes divisions reste ouvert jusqu'au 16 octobre.

En Italie, Edin Dzeko a longtemps été annoncé à la Juventus pour finalement ne jamais bouger de la Roma. Enfin, en France quelques joueurs se seraient bien vus changer de clubs cet été. On pense bien sût à M'Baye Niang qui très tôt durant le mercato a déclaré ses intentions de s'en aller de Rennes. L'OM au début du mercato puis Saint-Etienne dans les dernières heures ont bien tenté leur chance, en vains. A Nantes, Abdoulaye Touré a repoussé les offres qui lui ont été faîtes. La situation d'Habib Diallo est-elle différente. Dans le viseur de quelques clubs anglais qui n'ont jamais fait d'offre, le Messin a du se faire une raison avant de signer à Strasbourg. Et on peut dire que ça ne lui a pas vraiment plu.

FOOTMERCATO.NET