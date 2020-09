Alfred Gomis est annoncé depuis quelque temps dans le viseur du Stade Rennais, pour pallier l’imminent départ d’Edouard Mendy à Chelsea. Selon ‘’l’Equipe’’, le club breton place le portier de Dijon en priorité pour ce poste.

Le Stade Rennais s’active pour trouver un remplaçant à Edouard Mendy dont le transfert pour Chelsea est imminent. Pour cela, le club breton a jeté son dévolu sur le portier de Dijon, qui dispose d’un passeport italien et possède le même profil grand et élancé que le futur Londonien (1,97 m pour le partant, 1,96 m pour le Dijonnais), selon ‘’l’Equipe’’.

‘’Le gardien dijonnais Alfred Gomis (27 ans, sous contrat jusqu’en 2024) est la priorité de Rennes pour remplacer Édouard Mendy, dont le départ pour Chelsea contre 25 M€ sera officialisé dès que l’ancien Rémois aura passé sa visite médicale’’, a écrit le quotidien sportif français dans son édition de ce mardi. A en croire le quotidien français, ‘’les Bourguignons réclament autour de 10 millions d’euros pour un gardien qu’ils ont acheté 1 million d’euros en août 2019 au club italien de la Spal’’. Avec la vente d'Edouard Mendy à Chelsea pour 25 millions d'euros, les Rennais ont largement les moyens de s’offrir Alfred Gomis cet été.

Mais la réponse des dirigeants dijonnais ne s’est pas fait attendre. Pour le président de Dijon, c’est un niet catégorique. ‘’Alfred a prolongé son contrat il y a trois semaines. Les choses auraient été différentes au mois de juin ou juillet. Alfred est amené à quitter le club, mais pas maintenant, ce n’est pas possible. On a besoin de lui et ce serait suicidaire que de le laisser partir’’, a fait savoir Olivier Delcourt.

Pour le moment, renseigne ‘’l’Equipe’’, l’agent du joueur est en négociation avec les deux formations. Giovanni Branchini aurait même proposé aux Rennais l’ancien portier du Paris Saint-Germain, Salvatore Sirigu (33 ans), qui a rejoint le Torino libre, à l’été 2017. Mais les Bretons ont refusé cette proposition, préférant mettre l’accent sur Gomis.

Le Stade Rennais a également coché d’autres noms à côté de celui d’Alfred Gomis. Parmi ceux-là, on trouve celui d’un autre ancien Parisien. Il s’agit de Kevin Trapp (30 ans). Cette piste, selon ‘’l’Equipe’’, n’est pas la priorité des Rouges et Noirs. Car ‘’l’Allemand coûte cher en salaire (autour de 5 M€ brut par an) et son bail à l’Eintracht Francfort, qui l’avait acheté pour 7 M€ en août 2019, court encore jusqu’en juin 2024’’. Par contre, le représentant de Trapp pourrait être un atout pour lui. Pini Zahavi aurait quelques entrées à Rennes et serait ‘’au cœur du départ de Clément Grenier (29 ans) convoité depuis quelques semaines par Valladolid.

D’autres noms ont circulé ces derniers jours pour remplacer Mendy : Rui Silva (Grenade), Ondrej Kolar (Slavia Prague) ou encore Ugurcan Cakir (Trabzonspor). Selon le quotidien croate ‘’Sportske Novosti’’, le gardien de la Croatie et du Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic (25 ans, sous contrat jusqu’en 2024) est aussi dans le viseur de Rennes.

Au cas où Alfred Gomis rejoindrait Rennes, Dijon devrait très vite lui trouver un successeur. D’autant plus qu’il vient de perdre la doublure du Sénégalais. Runar Alex Runarsson a été cédé à Arsenal, il y a quelques jours.

Lampard confirme pour Mendy

À la veille de Chelsea-Barnsley en Cup, hier après-midi, l'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, s’est exprimé sur l’arrivée imminente du gardien rennais Édouard Mendy. ‘’Il passe actuellement sa visite médicale à l'instant où nous parlons. Sous réserve qu’elle soit O.K., il sera alors parmi nous’’. S'il n'est pas contraint de respecter la quatorzaine actuellement en vigueur en Angleterre pour les personnes en provenance de France, le portier sénégalais pourrait effectuer ses débuts samedi à West Bromwich (3e journée de Premier League).

Rennes et Chelsea se sont entendus pour un transfert de l’ordre de 25 millions d’euros, un record pour un gardien de Ligue 1. Reims, qui l’avait vendu pour environ 4 millions d’euros l’été dernier, doit récupérer 15 % de la plus-value.

LOUIS GEORGES DIATTA