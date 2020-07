La piste Mbaye Niang à l’Olympique de Marseille semble définitivement enterrée par les Olympiens. Selon l’entraineur du club phocéen, André Villas-Boas (AVB), l’attaquant du Stade Rennais ne fait pas partie de la liste de joueurs ciblés pour le prochain mercato.

Patatras ! Tout ce bruit pour rien. Le nom de Mbaye Niang, annoncé avec insistance, ces dernières semaines, pour un transfert à l’Olympique de Marseille, le mercato d’été prochain, ne fait pas parti de ceux cochés par les dirigeants du club olympien. Dans un entretien avec ‘’La Provence’’ hier, le coach André Villas-Boas (AVB) a mis fin aux rumeurs concernant une éventuelle signature de l’international sénégalais à l’OM.

‘’Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. Son profil est intéressant, mais d’une part, on n’a pas d’argent et, d’autre part, son nom n’est pas dans notre liste de joueurs à acheter... Ce n’est pas parce qu’il n’a pas la qualité, mais parce qu’on n’a pas les capacités et qu’on cherche un autre profil’’.

Avant-hier, ‘’Le Phocéen’’ a affirmé détenir des informations relatives à une prochaine avancée dans le dossier Mbaye Niang, en raison d’une signature du milieu de terrain olympien, Maxime Lopez, au FC Séville. Selon le média français, le club andalou n’attend plus que le feu vert de l’OM. Ainsi, soutient ‘’Le Phocéen’’, le départ de Lopez pourrait bien ‘’accélérer’’ l’arrivée de Mbaye Niang. Le site spécialisé dans les infos de l’Olympique de Marseille confie qu’André Villas-Boas ‘’continue de s’entretenir avec l'attaquant du Stade Rennais et il lui aurait récemment confié que le transfert de Maxime Lopez pourrait débloquer les fonds nécessaires pour son arrivée à l'OM’’. Mais le technicien portugais a nié tout contact avec l’ancien attaquant du Milan AC. ‘’On a été contacté par son agent en février, car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l'année. J'ai fait savoir à l'entourage du joueur qu'on n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre’’.

La semaine dernière, les dirigeants du Stade Rennais ont confirmé qu’ils n’avaient pas reçu d’appel de l’OM pour leur attaquant dont ils souhaitent entre 20 et 25 M€. Par contre, le nom du Franco-Sénégalais Boulaye Dia de Reims, continue d’alimenter les rumeurs du côté des Olympiens. C’est le cas également pour l’attaquant de Leicester, Islam Slimani ou encore celui de Fluminense (Brésil) Marcos Paulo.

City passe à l’acte pour Koulibaly

Annoncé parmi les grands acteurs du prochain mercato, Manchester City a coché le nom de Kalidou Koulibaly comme sa priorité en défense. Selon foot01.com, les Citizens seraient passés à l’action pour enrôler le défenseur central de Naples. ‘’La formation de Pep Guardiola aurait dégainé une première offre pour tenter d’arracher Kalidou Koulibaly à Naples, selon les informations obtenues par le ‘’Corriere dello Mezzogiorno’’. Pour l’heure, le montant proposé par Manchester City n’a pas filtré, mais selon le média italien, il ne fait aucun doute que le président napolitain Aurelio De Laurentiis attend toujours une somme comprise entre 70 et 80 ME pour le transfert de son meilleur défenseur.’’

Cependant, le site français croit savoir que les Skyblues ne devraient pas, dès leur première proposition officielle, présenter une offre à la hauteur des prétentions financières des dirigeants napolitains. Il estime que ‘’l’espoir est donc toujours intact pour le Paris Saint-Germain, au cas où Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi voudraient tenter leur chance’’.

