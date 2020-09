Après l’épisode Olympique de Marseille, une nouvelle piste se dessine pour Mbaye Niang. L’attaquant du Stade Rennais est annoncé dans le viseur du club portugais de Benfica.

Décidément, Mbaye Niang ne manque pas de prétendants. Après avoir été la principale attraction des informations du mercato de l’Olympique de Marseille, le voici annoncé du côté du Portugal.

Selon ‘’A Bola’’, l’international sénégalais serait dans le viseur de Benfica, qui cherche à renforcer sa ligne d’attaque. ‘’Benfica dispose d'une liste restreinte, avec quelques attaquants référencés, cibles possibles de SAD. Le dernier nom à l’ordre du jour, apprend ‘A Bola’, est Mbaye Niang, le Sénégalais de Rennes’’, écrit le quotidien sportif portugais.

Le club de Lisbonne a annoncé, hier, la signature de l’Uruguayen Darwin Nuñez (21 ans), après avoir échoué sur le dossier concernant son compatriote Cavani. La SLB a abandonné les négociations pour l’ancien buteur du Paris Saint-Germain, en raison des prétentions salariales trop élevées. Malgré la venue du jeune Uruguayen, le vice-champion du Portugal ne compte pas s’en tenir là.

En effet, selon la même source, le coach du Benfica, Jorge Jesus, veut attirer un autre attaquant dans ses filets. Les Aigles, croit savoir ‘’A Bola’’, ont coché trois noms sur leur liste, ‘’le déjà connu Carlos Fernández (24 ans, attaquant espagnol de Séville, prêté à Grenade en 2019-2020), le Colombien Luis Javier Suárez (22 ans, de Watford, qui a joué à Saragosse la saison dernière) et Niang’’.

Le nom de Mbaye Niang a longtemps été cité parmi les possibles transferts du côté de l’Olympique de Marseille. Les deux parties se sont d’ailleurs déclarées ouvertement leur flamme. ‘’Oui, c’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une belle histoire, des supporters chauds comme j'aime bien. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir’’, avait avoué l’attaquant de Rennes. L’ancien joueur du Milan AC se disait même prêt à ‘’baisser son salaire’’, si le projet sportif que lui présentera l’OM est aussi ambitieux celui qu’il a obtenu en Bretagne sous l’ère Letang.

Malheureusement pour l’attaquant des Lions, tout cela n’est pas arrivé. Faute de moyens, les Marseillais étaient obligés d’abandonner, les Rouge-Noir ayant réclamé une somme avoisinant les 20 millions d’euros pour libérer leur joueur. ‘’On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l’année. Son profil est intéressant. Mais, d’une part, on n’a pas d’argent et, d’autre part, on n’a pas mis son nom dans la liste des joueurs à acheter’’. Ces propos du coach phocéen, André Villas-Boas, dans un entretien avec ‘’La Provence’’ en fin juillet dernier, avait mis fin au feuilleton Mbaye Niang - OM.

Kepa prévient Edouard Mendy

Le nom d’Edouard Mendy est revenu avec insistance dans les actualités du mercato concernant Chelsea. Le club anglais, qui a manifesté de l’intérêt à l’endroit du portier sénégalais du Stade Rennais, serait passé à la vitesse supérieure, en formulant une offre de 20 millions d’euros aux dirigeants Bretons.

Selon les médias anglais, déçus des prestations de leur portier espagnol acheté à 80 millions d’euros en provenance de l’Athletic Bilbao, il y a deux saisons, les dirigeants des Blues lui rechercheraient un concurrent, voire remplaçant. Mais Kepa Arrizabalaga (25 ans) ne compte pas faciliter la tâche à Mendy, s’il signe avec les Blues. Selon RMCSport, qui cite le ‘’Telegraph’’, ‘’le gardien espagnol veut se battre pour conserver son statut de titulaire, malgré la recherche active du club pour renforcer ce secteur de jeu’’.

A en croire RMC, le transfert de l’international sénégalais ‘’semble encore loin d'être réglé, d'autant qu'il lui reste encore trois ans de contrat avec le club breton qu'il avait rejoint l'été dernier en provenance de Reims contre quatre millions d'euros’’. Du côté rennais, la vente de l’ancien Rémois n’est pas à l’ordre du jour. D’ailleurs, ‘’Ouest-France’’ informe que les dirigeants du club breton n’ont reçu aucune offre de la part des Londoniens qui auraient tout simplement manifesté leur intérêt. Mais il sera très difficile pour le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, de refuser le chèque de Chelsea, cinq fois plus élevé que le prix d’acquisition d’Edouard Mendy, il y a un an.

