Le feuilleton Manchester City - Kalidou Koulibaly devrait bientôt connaitre son épilogue. Selon une information de ‘’La Gazzetta dello Sport’’, les Citizens, qui ont fait une nouvelle offre de 70 millions d’euros, vont bientôt obtenir l’accord de Naples pour la signature de l’international sénégalais.

Kalidou Koulibaly est de plus en plus proche de Manchester City. Les dirigeants du club anglais sont plus que jamais disposés à attirer dans leurs filets le défenseur central sénégalais. Selon l’information de ‘’La Gazzetta dello Sport’’, les Citizens ont fait une nouvelle offre à leurs homologues italiens de Naples. ‘’Le club anglais a revu à la hausse l’offre initiale, de 63 à 70 millions d’euros, pour convaincre le président de Naples de lui vendre le défenseur sénégalais, à qui on a proposé un contrat de 4 ans, avec 10 millions d’euros par saison’’, a écrit le media italien.

Il y a une dizaine de jours, Manchester City avait fait une première offre de 63 millions d’euros pour Koulibaly. Mais le président du Napoli, désireux de tirer le maximum de profit de la vente de l’international sénégalais, avait repoussé cette somme. Aurelio De Laurentiis n’en attendait pas moins de 80 millions d’euros pour laisser partir le pilier de l’axe central de son équipe.

Cependant, la nouvelle donne pourrait contraindre le président du club transalpin à changer de fusil d’épaule. Car, selon le media italien, même si l’offre de City n’entre dans les paramètres imposés par De Laurentiis, ce dernier devrait revoir à la baisse ses prétentions afin de disposer de fonds lui permettant d’entamer son nouveau projet consistant au rajeunissement de son effectif. Naples envisage de faire signer le défenseur de Lille, Gabriel Magelhaes, pour remplacer Koulibaly. Ce transfert ne pouvant se faire qu’après la vente du défenseur central des Lions.

Ainsi, selon Sky Sport, l’équipe de Serie A désire conclure un accord afin de pouvoir enrôler Gabriel, qui est également dans le viseur d’Arsenal. A en croire ‘’The Sun’’, un pourrait être trouvé entre les deux parties dans les prochaines heures.

Arrivé de Genk (Belgique), Kalidou Koulibaly s’est imposé à Naples pour devenir le pilier de l’axe central de l’équipe. L’ancien Messin est même devenu l’un des meilleurs défenseurs du championnat italien et du football européen. Véritable muraille de la formation transalpine, l’international sénégalais s’est bonifié, devenant un défenseur très complet, tout aussi bon dans l’anticipation que dans les duels. Il s’est également illustré dans les phases offensives par ses remontées et ses propres relances.

Après six saisons passées du côté de l’Italie, Koulibaly est en passe de vivre, à 29 ans, une nouvelle expérience en Premier League anglaise, sous les couleurs bleu-ciel et blanc des Citizens.

LOUIS GEORGES DIATTA