Les joueurs sénégalais sont bien présents sur le marché des transferts en Europe. Ainsi, le nom de Kalidou Koulibaly revient avec insistance du côté de Liverpool qui prévoit d’échanger le défenseur de Naples avec Dejan Lovren. Habib Diallo dispose d’un bon de sortie pour le prochain mercato.

Après le refroidissement de la piste française, notamment au PSG, le nom de Kalidou Koulibaly résonne avec insistance du côté de la Premier League. Plusieurs fois annoncé à Manchester United, l’international sénégalais serait désormais très proche de Liverpool.

Selon certains médias, les nouveaux champions d’Angleterre aimeraient attirer le défenseur des Lions dans leur écurie, avec pour ambition de l’associer avec Virgil Van Dijk dans l’axe de la défense. Mais les dirigeants du club de la Mersey se seraient heurtés à la cherté du joueur. D’après ‘’Tuttosport’’, le club napolitain réclame 100 millions d'euros pour laisser partir son défenseur central. Le président du Napoli, Aurelio de Laurentiis, affirmant que les offres inférieures à cette somme seraient rejetées d’emblée. En plus, écrit ‘’Sky Sports’’, ‘’la politique de transfert stricte de Liverpool interdit de dépenser plus de 60 millions de livres sterling (un peu plus de 65 millions d’euros) pour un joueur de 29 ans’’.

Toutefois, les Reds pensent à une autre alternative pour mettre le grappin sur l’ancien Messin. Le deal serait d’échanger Koulibaly avec Dejan Lovren, plus une certaine somme d’argent. Au cas contraire, croit savoir ‘’Sky Sports’’, Liverpool ne serait pas disposé à signer Kalidou Koulibaly, car ayant ‘’déjà quatre défenseurs centraux : Virgil Van Dyke, Joël Matip et Joe Gomez. Lovren étant actuellement le quatrième choix’’ de Klopp. ‘’On pense, écrit ‘Sky Sports’, que Liverpool serait prêt à écouter les offres pour le Croate, qui aura 31 ans la semaine prochaine et qui a encore un an de contrat - mais seulement s’ils peuvent lui obtenir un remplaçant une fois la fenêtre de transfert ouverte’’.

Habib Diallo a un bon de sortie

Les choses pourraient bouger pour Habib Diallo, cet été. Selon ‘’l’Equipe’’, l’attaquant sénégalais est sur le marché des transferts pour le prochain mercato. L’information a été donnée hier, par l’entraineur du FC Metz, Vincent Hognon. ‘’On sait tous qu’il dispose d’un bon de sortie. Si le club reçoit une offre satisfaisante, il partira et on cherchera à se renforcer devant’’, a-t-il déclaré.

L’ancien pensionnaire de Génération Foot est arrivé à Metz où il a signé son premier contrat professionnel en 2015. Ses prestations de ces deux dernières années ont fait de lui une cible sérieuse pour les cadors européens. L’hiver dernier, le buteur sénégalais suscitait déjà plusieurs intérêts, à l’image de ceux de Chelsea et de Tottenham. Meilleur buteur du FC Metz cette saison avec 12 réalisations et 3 passes décisives en 26 matches, Habib Diallo, âgé de 24 ans, est classé à la 4e place pour le trophée Marc Vivien Foé. La présente édition est remportée par le Nigérien Victor Oshimen, attaquant de Lille, qui succède à l’Ivoirien Nicolas Pépé. Diallo est le Sénégalais le mieux classé dans cette distinction qui récompense le meilleur joueur africain du championnat de France. Il devance ses compatriotes Edouard Mendy, Mbaye Niang (Rennes) et Idrissa Gana Guèye, champion de France avec le PSG.

Le vent pourrait donc tourner pour son compatriote Ibrahima Niane, la saison à venir. A en croire le site français, le coach ferait ‘’confiance en Niane pour occuper le poste d'avant-centre’’ la saison prochaine. Au même moment, le club de la Moselle a annoncé l’arrivée d’un autre jeune joueur sénégalais. Il s’agit de Lamine Guèye, qui revient d’un prêt de deux saisons à Pau. C’est un joueur ‘’qui a des qualités très intéressantes’’, a reconnu Hognon. Prêté pendant deux saisons chez les Béarnais, où il a été très bon, l’attaquant de 22 ans, appartenant à Génération Foot, va signer un contrat de quatre ans avec le FC Metz.

Amadou Ciss signe à Amiens

International U20, le milieu sénégalais Amadou Ciss a signé à Amiens (relégué en L2). L’ancien joueur du Fortuna Sittard (élite hollandaise) et de Pau est désormais lié au club picard. Le transfert du joueur de 20 ans serait d'environ 1,5 million d’euros. Son bilan cette saison en Eredivisie est intéressant : 22 matches, 6 buts et 4 passes décisives. ‘’Passé par le Pau FC et le Fortuna Sittard, le milieu international espoir sénégalais est lié au club jusqu’en 2024 et portera le n°23’’, a annoncé le club amiénois sur son site Twitter, hier.

LOUIS GEORGES DIATTA