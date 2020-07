Malgré son désir d’enrôler Mbaye Niang au prochain mercato d’été, qui démarre le 27 juillet, l’Olympique de Marseille n’a pas encore présenté la moindre offre aux dirigeants du Stade Rennais. Les choses pourraient cependant bouger, si le FC Séville parvient à boucler le dossier du milieu de terrain marseillais Maxime Lopez.

Le feuilleton sur le transfert de Mbaye Niang à l’Olympique de Marseille pourrait connaitre bientôt un nouvel épisode. Si l’on en croit ‘’Le Phocéen’’, l’OM devrait être en mesure de débloquer les fonds nécessaires pour faire signer l’attaquant du Stade Rennais. Selon le média français, le dossier concernant le joueur du club phocéen, Maxime Lopez, et le FC Séville serait en passe d’être bouclé. ‘’C'est bien possible. En effet, selon nos informations, le jeune milieu olympien n'a jamais été aussi proche de faire ses valises, direction l'Espagne ; ce qui est également confirmé par le site espagnol todofichajes.com qui affirme qu'un accord existe entre Maxime Lopez et le FC Séville et que le club andalou n'attend plus que le feu vert de l'OM’’, a affirmé ‘’Le Phocéen’’.

Celui-ci informe que l’offre du club espagnol pour s’attacher les services de Lopez, dont le contrat prend fin en juin 2021, avoisine les 8 millions d’euros. ‘’Une réunion entre les dirigeants des deux clubs devrait avoir lieu rapidement’’.

Ainsi, le site français soutient que le départ du jeune milieu de terrain français de 22 ans ‘’pourrait bien accélérer l’arrivée de Mbaye Niang’’. La même source souffle que le coach marseillais, André Villas-Boas (AVB) ‘’continue de s’entretenir avec l'attaquant du Stade Rennais et il lui aurait récemment confié que le transfert de Maxime Lopez pourrait débloquer les fonds nécessaires pour son arrivée à l’OM’’.

L’intérêt réciproque entre l’international sénégalais et l’Olympique de Marseille n’est un secret pour personne. Cela fait des mois maintenant qu’AVB a clairement manifesté ses intentions pour l’ancien joueur de l’AC Milan. Ce dernier n’a pas aussi caché ses envies de rejoindre la Canebière.

Mais l’union entre ces deux s’était heurtée à un obstacle financier. L’Olympique de Marseille, condamné à une amende de 3 millions d’euros pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, devait procéder à des ventes pour assainir ses comptes. Du coup, aucune offre n’a été présentée aux dirigeants bretons pour un transfert de Niang, estimé entre 15 et 20 millions d'euros.

A quelques jours de l’ouverture du mercato d’été, le 27 juillet, la donne pourrait changée pour Mbaye Niang, si le FC Séville parvient à enrôler Maxime Lopez.

Man U sur Gana Guèye

Un temps annoncé dans le viseur de Wolverhampton, Idrissa Gana Guèye, qui a vite mis fin aux supputations, est à nouveau cité parmi les cibles d’une grosse écurie du championnat anglais. Cette fois-ci, Le 10sport.com, qui avait révélé la piste Wolves, envoie le milieu de terrain du Paris Saint-Germain à Manchester United.

Selon le site français, Man U ‘’serait récemment venu aux renseignements pour le milieu de terrain’’ sénégalais. Malgré l’intention de l’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars de Saly de prolonger son séjour dans la capitale française, Le 10sport fait savoir que le PSG, en l’occurrence Leonardo, qui a l’intention de renforcer l’effectif du club, serait prêt à laisser partir Gana, en cas d’offre intéressante.

Koulibaly, intérêt ‘’concret’’ de City

Au lendemain de sa réhabilitation par le Tribunal arbitral du sport (Tas) levant sa suspension de deux ans de toutes compétitions européennes, Manchester United avait révélé ses cibles pour le prochain mercato. Parmi celles-ci, se trouve le défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly.

Hier, Eurosport a confirmé l’intention des Citizens, en citant Sky Italia, qui parle d’un intérêt ‘’concret’’. ‘’Toutefois, précise le site français, il (les dirigeants de Man City) ne serait pas prêts à dépenser les 75 millions d'euros (minimum) réclamés par Aurelio De Laurentiis, patron du club partenopeo et pas le plus simple en affaire’’. En plus, les Skyblues suivent en même temps d'autres pistes, comme celle menant à José María Giménez, le défenseur central de l'Atlético de Madrid. Le profil de l'Uruguayen plaît particulièrement à Pep Guardiola. Mais comme le précisait le ‘’Sunday Times’’ dimanche dernier, son prix de 120 millions d'euros peut sembler en dehors des réalités du contexte économique actuel.

LOUIS GEORGES DIATTA