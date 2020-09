Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a évoqué le dossier relatif à Edouard Mendy, en confirmant des discussions avec Chelsea. Cependant, le dirigeant breton précise qu’il n’y a aucun accord entre le club et les Blues.

Le Stade Rennais est finalement sorti du mutisme, concernant l’éventuel transfert d’Edouard Mendy. C’est le patron du club breton, Nicolas Holveck, qui s’est adressé à la presse, pour faire le point sur le mercato, notamment l’état d’avancement du dossier du portier des Lions. Le président de Rennes a affirmé que des ‘’discussions ont été initiées’’ avec Chelsea.

Cependant, le boss des Rouges et Noirs est catégorique : ‘’Il n’y a aucun accord entre Chelsea et Rennes. Pour l'instant, Edouard est un joueur du Stade Rennais.’’ L’ancien portier de Reims, lui, est favorable à rejoindre la Première League et les Blues. D’ailleurs, le président du Stade Rennais le confirme. ‘’Je peux comprendre l'envie d'Edouard. Il en a fait part. Mais il n'est pas dans le pire club d'Europe. S'il reste, il jouera la Ligue des champions’’. Des informations font état d’un accord entre le club anglais et le joueur.

A en croire RMC Sport, ‘’le gardien titulaire du Stade Rennais a trouvé un accord autour d’un contrat de cinq ans’’ avec Chelsea.

Les dirigeants rennais ne sont pas prêts à laisser partir leur gardien pour n’importe quel prix. ‘’On sait quelle est sa valeur. Je suis incapable de vous dire ce qui se produira’’, a déclaré Holveck. Selon les informations de RMC Sport, les Bretons exigent ‘’26 millions d’euros’’ pour leur gardien de but. D’ailleurs, la même source soutient que les Londoniens avaient présenté une offre de 20 millions d’euros rejetée par leurs homologues français.

Pour le moment, les négociations se poursuivent et, du côté anglais, il y a bon espoir que l’issue soit heureuse. Lundi dernier, le site sportif américain, ‘’The Athletic’’, parlait de l’optimisme des dirigeants anglais quant à l’issue du dossier de transfert de Mendy. ‘’Chelsea est de plus en plus convaincu qu’il est sur le point de conclure un accord avec Rennes pour le gardien Edouard Mendy’’. Le média américain tiendrait de ses sources que ‘’les discussions progressaient bien’’ et que la signature de l’international sénégalais pourrait être officialisée dans la semaine.

Famara Diédhiou dans le viseur de Dijon

Après trois saisons passées en Championship avec Bristol, le moment est-il arrivé pour Famara Diédhiou de quitter l’Angleterre ? C’est en tout cas dans l’air du temps, si on en croit la presse française. Ayant perdu son attaquant, le capitaine capverdien Julio Tavares en partance pour Al-Faisaly (Arabie Saoudite) pour deux ans, Dijon s’active pour lui trouver un remplaçant. ‘’Footmercato’’ a annoncé hier qu’il pourrait s’agir de Famara Diédhiou.

Hier, c’est au tour de ‘’l’Equipe’’ de confirmer l’intérêt des Robins pour l’international sénégalais. ‘’Selon nos sources, Dijon suit bien l'attaquant, mais sans avoir - pour l'instant - entamé de négociations avec le club anglais’’, précise le site sportif français.

Famara Diédhiou a rejoint Bristol City, en provenance d’Angers, en juin 2017, en signant un contrat de quatre ans, jusqu’en 2021. En trois saisons, il a inscrit 38 buts en championnat. L'attaquant sénégalais (9 sélections) connaît bien la France, pour y avoir évolué de 2011 à 2017 (Sochaux, Belfort, Épinal, GFC Ajaccio, Clermont Foot et Angers). En cas d’accord entre Dijon et Bristol, Diédhiou retrouvera son coéquipier en sélection nationale, Alfred Gomis (26 ans). Le portier des Lions a d’ailleurs a prolongé son contrat d’un an. Il est désormais lié au DFCO jusqu’en 2024. Après avoir rejoint Dijon, quittant SPAL en Italie, l’année dernière, d'abord en tant que second gardien, Alfred Gomis s’est rapidement imposé dans les cages dijonnaises avec de très belles performances.

LOUIS GEORGES DIATTA