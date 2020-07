L’intérêt de l’Olympique de Marseille à l’endroit de Mbaye Niang n’est pas encore éteint, selon ‘’La Provence’’ qui précise, toutefois, que le dossier pourrait prendre du temps à être bouclé. Au même moment, Manchester City, sauvé par le Tas, compte mettre le grappin sur Kalidou Koulibaly.

Le dossier Mbaye Niang à l’Olympique de Marseille est loin d’être enterré. Après avoir agité l’actualité des transferts début juin, la piste Niang (25 ans, 36 matchs et 15 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) à l'OM a beaucoup moins fait parler ces dernières semaines. Selon les informations de ‘’La Provence’’, le club Phocéen n’a pas encore mis un trait sur le Sénégalais. ‘’L'intérêt est bien réel, et réciproque’’.

Le journal régional précise, toutefois, qu’‘’il faudra s’armer de patience, car le feuilleton pourrait durer tout l’été’’. Une arrivée de Niang, estimée entre 15 et 20 millions d'euros, dépendra des moyens dont dispose l'OM, après d’éventuelles ventes pour assainir ses comptes. L’Olympique de Marseille a été condamné à une amende de 3 millions d’euros, pour avoir enfreint les règles du fair-play financier. Actuellement, le club cherche à concrétiser des ‘’coups’’ sur le marché des transferts, avec des joueurs libres et des prêts.

L’attaquant du Stade Rennais a toujours répété à qui veut l’entendre son désir de porter le maillot marseillais. ‘’Oui, c’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une belle histoire, des supporters chauds comme j'aime bien. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir’’, avait-il déclaré au mois de mai dernier. L’ex-attaquant de Torino se dit même prêt à faire des sacrifices pour rejoindre la Canebière l’été prochain. ‘’Si j'ai le projet sportif comme je l’ai eu à Rennes, pour moi, baisser un peu mon salaire ne me dérange pas, parce que je vais prendre du plaisir’’.

Mais les dirigeants bretons, qui ne sont pas contre un départ de l’ancien Cannais, attendent la meilleure offre possible pour libérer leur joueur. Et l’OM n’est pas le seul club sur ce dossier. En début juin, ‘’L’Equipe’’ annonçait que Tottenham s’était positionné pour l’attaquant de Rennes en vue du prochain mercato estival. Par ailleurs, Mbaye Niang est annoncé dans la ligne de mire du club qatari d’Al-Duhail. Un blocage dans cette affaire pourrait lui faire changer de destination et rejoindre le Qatar. D’autant plus que le joueur est tenté par une aventure dans le championnat qatarien.

City revient en force sur Koulibaly

Manchester City n’a pas perdu du temps pour afficher ses ambitions pour le prochain mercato. Pep Guardiola serait autorisé à dépenser 150 millions de livres cet été, pour renforcer son effectif, selon les médias britanniques. Cette information est divulguée au lendemain de la décision prise par le Tribunal arbitral du sport (Tas) de lever la suspension de deux ans de toutes compétitions européennes du club anglais. Plusieurs noms sont cités dont celui de Kalidou Koulibaly. Il a été cité un temps parmi les cibles des Citizens, mais cette piste a très vite refroidi. Les choses pourraient changer et pencher en faveur des Skyblues. En plus de disposer d’une grosse enveloppe pour le prochain mercato, Man. City, classé 2e (72 pts) en Premier League, a assuré son ticket pour la Ligue des champions la saison prochaine. Un atout supplémentaire qui pourrait pousser le défenseur central sénégalais à signer pour le club mancunien, au moment où ses autres concurrents sur ce dossier, Liverpool et Manchester United, semblent jeter l’éponge.

Wagué indésirable au Barça

Par contre, la situation est moins reluisante pour Moussa Wagué. L’avenir du latéral droit des Lions en Catalogne est de plus en plus incertain. Depuis son retour de prêt à l’OGC Nice, l’ancien pensionnaire de l’académie Aspire n’est pas retenu dans le groupe de performance du FC Barcelone. Hier, les dirigeants blaugrana l’ont annoncé sur la liste des joueurs indésirables devant quitter cet été.

Toutefois, Wagué ne devrait pas manquer de prétendants. Il est même annoncé dans le viseur de Fenerbahçe qui suit de près sa situation et souhaite le recruter pour remplacer le Chilien Mauricio Isla, en passe de quitter l’équipe.

LOUIS GEORGES DIATTA