La Fédération internationale de football association (Fifa) est satisfaite de l’état d’avancement des préparatifs de la Coupe du monde 2022. A moins de 1 000 jours du coup d’envoi, le Qatar a déjà livré deux des huit stades retenus pour le tournoi. Trois autres seront inaugurés cette année et les trois derniers seront prêts avant la compétition.

Le compte à rebours de la 22e édition de la Coupe du monde 2022 a été lancé, hier, au Qatar. A moins de 1 000 jours de la phase finale de la plus grande des compétitions de football, la Fédération internationale de football association (Fifa) se réjouit de l’état d’avancement des travaux entrepris par l’Etat qatari pour accueillir l’événement. ‘’À 1 000 jours du coup d’envoi, le Qatar se trouve dans une position qu’aucun autre pays hôte n’avait atteint avant lui. Il entend impressionner le monde entier et il est sur la bonne voie pour y parvenir’’, est convaincu le président de la Fifa, dont les propos sont repris dans un communiqué de l’instance dirigeante du football mondial.

Gianni Infantino est persuadé que le football, à travers cette première édition du Mondial dans le Moyen-Orient, ‘’ouvrira les portes de cette région passionnée par ce sport, offrant une nouvelle perspective aux locaux et aux étrangers, et rassemblant les peuples tel un outil de compréhension mutuelle’’.

Au plan des infrastructures sportives, l’émirat est à pied d’œuvre. Deux stades sont d’ores et déjà opérationnels : Khalifa International et Al Janoub. Trois autres - Education City, Al Rayyan et Al Bayt - seront inaugurés cette année, tandis que les trois derniers seront livrés bien avant la compétition, a informé la note de la Fifa.

Le secrétaire général du Conseil suprême pour la remise et l’héritage a assuré que son pays est engagé à faire en sorte que la première Coupe du monde tenue au Moyen-Orient et dans le monde arabe ‘’fasse date dans l’histoire de l’organisation’’ de grands événements sportifs. ‘’Nous avons consacré dix ans de notre vie, jour après jour, à cette compétition’’. Hassan Al Thawadi est sûr que ce sera ‘’la meilleure édition du tournoi’’.

Le succès de l’organisation d’une Coupe du monde repose également sur le logement et la facilité de déplacement des équipes et des nombreux supporters pour rallier les différents stades. Ainsi, de nouvelles lignes de métro sont installées. Celles-ci ont d’ailleurs permis de transporter ‘’avec succès’’ plus de 50 000 supporters, lors des trois rencontres de la Coupe du monde des clubs 2019 remportée par Liverpool de Sadio Mané. ‘’Des routes et des sites d’entraînement sont également en cours d’achèvement. L’aéroport va être agrandi et des logements permanents et temporaires seront livrés afin de répondre à la demande’’, a affirmé le communiqué.

Le Mondial des clubs de 2019 a été une source d’inspiration pour la Qatar et la Fifa, pour mieux appréhender la Coupe du monde 2022, notamment dans l’accueil et la mobilisation des supporters. Ainsi, le pays hôte et l’instance dirigeante du football mondial veulent mettre en application leur expérience vécue lors de ce tournoi. ‘’Nous sommes déterminés à organiser un tournoi véritablement accueillant pour tous nos visiteurs, conçu autour des besoins des familles et présentant notre pays et notre région sous leur meilleur jour’’, a déclaré le directeur général de Fifa World Cup Qatar-2022 LLC (organe responsable de la planification et de l’organisation du Mondial) Nasser Al Khater.

LOUIS GEORGES DIATTA